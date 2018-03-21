台灣低薪和墨西哥一樣？　國發會：不同計算基準

根據美國富比士雜誌網站刊登的報導指出，台灣已是國際貨幣基金（IMF）所認定的先進經濟體（advanced economy），然而勞工的平均所得卻和墨西哥一樣，並且低於南韓、新加坡等亞洲鄰國，在亞洲四小龍中吊車尾。對此，國發會今（21）日回應，不同計算基準不具意義，政府很努力，產業也很打拚，期盼各界不要誤解國人共同努力成果。
美國富比士雜誌（Forbes）網站刊登了一篇名為「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低？」的文章，文中寫道，根據經濟合作發展組織（OECD）的統計，身為開發中國家的墨西哥，人民平均月薪為1,276美元，折合新台幣約37,223元，但根據台灣政府所公布的數據，去年台灣人的平均月薪為1,288美元，折合新台幣約37,573元，竟然只比墨西哥多了350元台幣。
報導指出，台灣已是國際貨幣基金所認定的先進經濟體，然而勞工的平均所得卻和墨西哥一樣，並且低於南韓、新加坡等亞洲鄰國，在亞洲四小龍中吊車尾。對此，國發會指出，該篇文章，是將不同計算基準的薪資進行比較，並不具意義，若以折合美元的每月名目薪資相較，2016年台灣平均月薪1,510美元高於墨西哥684美元1倍以上。
國發會表示，2000年後受全球化、三角貿易盛行等因素影響，台灣實質薪資成長低緩，但隨著政府積極推動「5+2」產業創新計畫及加速投資台灣，國內薪資狀況已有改善，2017年台灣每人每月總薪資平均為49,989元，較2016年增加2.46%，且扣除物價的實質總薪資平均達47,271元，是歷年最高，增加1.83%，今年隨軍公教待遇及基本工資調升，且企業加薪也趨積極，台灣薪資可望持續成長。
此外，國發會也強調，政府很努力，產業也很打拚，整個國家都一起努力攜手拚經濟，共同提升產業競爭力，以帶動國內薪資成長，也為台灣爭未來，期盼各界不要誤解國人共同努力成果。