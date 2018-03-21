台灣低薪和墨西哥一樣？　國發會：不同計算基準

根據美國富比士雜誌網站刊登的報導指出，台灣已是國際貨幣基金（IMF）所認定的先進經濟體（advanced economy），然而勞工的平均所得卻和墨西哥一樣，並且低於南韓、新加坡等亞洲鄰國，在亞洲四小龍中吊車尾。對此，國發會今（21）日回應，不同計算基準不具意義，政府很努力，產業也很打拚，期盼各界不要誤解國人共同努力成果。

美國富比士雜誌（Forbes）網站刊登了一篇名為「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低？」的文章，文中寫道，根據經濟合作發展組織（OECD）的統計，身為開發中國家的墨西哥，人民平均月薪為1,276美元，折合新台幣約37,223元，但根據台灣政府所公布的數據，去年台灣人的平均月薪為1,288美元，折合新台幣約37,573元，竟然只比墨西哥多了350元台幣。