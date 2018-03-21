謝淑薇轉戰邁阿密網賽 有望再碰詹家姊妹

（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇，上週才在印地安泉網賽女雙奪冠，本週她轉戰邁阿密網賽，搭檔換成羅馬尼亞女將尼庫勒斯古，若無意外，她將在女雙16強再次對上詹家姊妹檔。

邁阿密網賽同樣是男、女共站的大賽，女子組總獎金高達797萬2535美元（約新台幣2.34億元），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴則為大會女雙第2種子。

上週印地安泉網賽謝淑薇和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，當時在女雙16強碰上詹詠然與詹皓晴這對姊妹檔，「謝娃配」鏖戰至第3盤超級搶10，在6比6之後連拿4分，驚險淘汰自家同胞闖關，接下來一路直達決賽順利封后。