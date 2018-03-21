退善款讓10萬家庭頓失依靠？鄉民PO數據狠打臉傅崐萁

▲花蓮地震捐款運用遭質疑，地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政（右 2 ）和花蓮縣長傅崐萁（左 2 ） 19 日出面召開記者會。中央社 107 年 3 月 19 日

日前花蓮縣政府傳出擬將花蓮震災善款中的 8 億元，挪用至補助石材、觀光等產業，藉以紓困貸款利息，以及房屋稅補貼等等，引發了各界不滿聲浪。對此，花蓮縣長傅崐萁在本月 19 日召開記者會表示，捐款者如有疑慮，可申請退回捐款，不過「退錢將可能影響 10 萬家庭，讓這些人頓失依靠」，這個說法如今遭到網友拿出官方數據狠狠打臉！

花蓮地震捐款日前被爆出有近 40% 將會被挪用至花蓮地區的觀光、石材等產業補助上，引發了正反輿論熱議，之後更掀起一股退款潮。對此，花蓮縣長傅崐萁與善款監督委員會召集人張善政，於 19 日召開記者會，進一步對外界說明善款的運用方式。



▲花蓮縣政府遭傳挪用善款中 8 億元，補助石材業者。花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政粉絲團日前於臉書 PO 文澄清。（資料圖片／記者鄭志宏攝）

記者會中，張善政解釋道，善款主要還是優先用於照顧受災戶，不過另有 8 億元的挪用部分，則是為了紓困地方受災產業的貸款壓力。

傅崐萁也表示，此次強震帶來了許多眼睛看不到的損失，包括就業問題，以及工廠被貸款的利息壓迫等問題。縣府對此提出了利用善款幫忙紓困的想法，不料卻遭到惡意詆毀。傅崐萁無奈表示，如果民眾仍堅持要退回善款，恐怕將會影響超過 10 萬家庭，讓這些人頓失依靠。



▲傅崐萁無奈表示，如果民眾仍堅持要退回善款，恐怕將會影響超過 10 萬家庭，讓這些人頓失依靠。（資料圖片）中央社記者張皓安攝 107 年 2 月 11 日

這樣的說法立刻被網友以內政部戶政司的統計資料狠狠打臉。網友指出，今年一月底，花蓮縣的戶數統計是 125937 戶，對比傅崐萁口中的「10 萬家庭」，比例十分驚人。

許多人留言狠酸：「花蓮王的臉好腫」、「你全縣 10 萬人口，哪裡來的 10 萬家庭受災戶？」、「原來全花蓮的人都靠觀光、石材吃飯嗎？」



▲今年一月底，花蓮縣的戶數統計是 125937 戶，對比傅崐萁口中的「10 萬家庭」，比例十分驚人。（圖／資料取自內政部戶政司官網 , 2018.3.21）