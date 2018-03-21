NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈沒人擋子彈　楊金龍首個挑戰竟是這突宣布辭職　緬甸總統：想休息一下理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

WhatsApp共同創辦人呼籲追隨者：刪除臉書帳號

鉅亨網2018/03/21 14:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

目前正疲於處理劍橋分析公司（Cambridge Analytica）濫用數據醜聞案的臉書公司 (Facebook) (FB-US)，週二又遭 WhatsApp 共同創辦人 Brian Acton 攻擊，他在推特上呼籲其近 21000 名的追隨者刪除臉書帳號。


他在推特上發文說，「時間到了，刪除臉書帳號。」

2014 年臉書花費 190 億美元買下 WhatsApp，之後 Action 仍在該公司服務數年，今年稍早才離開並創建 Signal Foundation 公司，另一位 WhatsApp 共同創辦人 Jan Koum 仍在公司服務，並有臉書董事席位。

2009 年時 Action 曾經向臉書應徵某職缺，爾後他在推特上發布他遭臉書婉拒的消息：

臉書本週遭受各界炮火，因報導稱政治數據分析公司劍橋分析在沒有經過用戶許可的情形下，擷取 5000 萬筆臉書用戶個資。

劍橋公司靠創造問卷的方式蒐集個資，而已有 27 萬名臉書用戶做過問卷。問卷創造程式會將數據傳回給劍橋分析公司，而這違反臉書政策。臉書於 2015 年已知道數據外漏的事情，但大眾直到《紐約時報》和英國《觀察家報》（The Observer）17 日報導才知道。

劍橋分析公司背後最大金主是 Robert Mercer，他也是川普大選時政治獻金的金主，該公司協助川普團隊對抗臉書上的政治廣告，但該公司聲稱沒有在選舉上使用任何臉書問卷得來的個資。

迄今，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和營運長 Sheryl Sandberg 對此醜聞案仍保持沉默，這讓更多分析師和投資者不滿，也引起廣大群眾的批評。

先前美國喜劇演員金凱瑞也曾號招大眾刪除臉書帳號並拋售臉書股票。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
雲端整合戰開始：CRM併購...台股盤後－期指結算尾盤大怒...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan