WhatsApp共同創辦人呼籲追隨者：刪除臉書帳號

他在推特上發文說，「時間到了，刪除臉書帳號。」

目前正疲於處理劍橋分析公司（Cambridge Analytica）濫用數據醜聞案的臉書公司 (Facebook) (FB-US)，週二又遭 WhatsApp 共同創辦人 Brian Acton 攻擊，他在推特上呼籲其近 21000 名的追隨者刪除臉書帳號。

2014 年臉書花費 190 億美元買下 WhatsApp，之後 Action 仍在該公司服務數年，今年稍早才離開並創建 Signal Foundation 公司，另一位 WhatsApp 共同創辦人 Jan Koum 仍在公司服務，並有臉書董事席位。

2009 年時 Action 曾經向臉書應徵某職缺，爾後他在推特上發布他遭臉書婉拒的消息：

臉書本週遭受各界炮火，因報導稱政治數據分析公司劍橋分析在沒有經過用戶許可的情形下，擷取 5000 萬筆臉書用戶個資。

劍橋公司靠創造問卷的方式蒐集個資，而已有 27 萬名臉書用戶做過問卷。問卷創造程式會將數據傳回給劍橋分析公司，而這違反臉書政策。臉書於 2015 年已知道數據外漏的事情，但大眾直到《紐約時報》和英國《觀察家報》（The Observer）17 日報導才知道。

劍橋分析公司背後最大金主是 Robert Mercer，他也是川普大選時政治獻金的金主，該公司協助川普團隊對抗臉書上的政治廣告，但該公司聲稱沒有在選舉上使用任何臉書問卷得來的個資。

迄今，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）和營運長 Sheryl Sandberg 對此醜聞案仍保持沉默，這讓更多分析師和投資者不滿，也引起廣大群眾的批評。

先前美國喜劇演員金凱瑞也曾號招大眾刪除臉書帳號並拋售臉書股票。