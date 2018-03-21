參選高雄市長？　韓國瑜：四月上旬決定

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜上周五突然登記台北市長初選，引發議論，他今（21）日北上赴立法院，參加國民黨立委陳學聖中午便當會直播受訪時重申，他做這樣的動作是「為向國民黨中央要求給高雄資源」，黨中央後來有承諾就好了，至於是否會參選高雄市長？韓國瑜表示，「四月上旬會做出最真誠的報告。」
韓國瑜說，他上周會去登記台北市長初選，為的是向黨中央要資源，高雄不只要選市長，還有議員跟里長要選，什麼資源都沒有，「連起步都沒有辦法」，所以才做這麼大的動作。
韓國瑜表示，他有跟主席吳敦義報告，吳敦義說「你要顧全大局」，既然要他顧全大局，那他就拜託要資源，後來祕書長曾永權有打來說「會重視南台灣的資源，這樣就好了。」
至於何謂「顧全大局？」韓國瑜說，現在是什麼角色，就扮演什麼樣的角色。
對於黨中央有人放話說，要讓他主委做不下去？韓國瑜坦然的說，「如果黨中央覺得我做的不好，一通電話我就走人，我們都是很自愛自重的。」
韓國瑜也坦承，他現在的戶籍在新北市中和，一旦決定參選高雄市長就會遷戶籍，最後的期限是7月23日，所以遷戶籍時間是很寬裕的，最後考量是大我和小我之間，考量到差不多之後，宣布就定案，就遷戶籍了。
對於外界批評他怯戰，韓國瑜則說，「你看我長得像害怕的樣子嗎？我老婆會嫁給我，就是因為我很勇敢。」
至於何時會做決定？韓國瑜表示，「四月上旬會做出最真誠的報告。」