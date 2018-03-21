參選高雄市長？　韓國瑜：四月上旬決定

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜上周五突然登記台北市長初選，引發議論，他今（21）日北上赴立法院，參加國民黨立委陳學聖中午便當會直播受訪時重申，他做這樣的動作是「為向國民黨中央要求給高雄資源」，黨中央後來有承諾就好了，至於是否會參選高雄市長？韓國瑜表示，「四月上旬會做出最真誠的報告。」

韓國瑜說，他上周會去登記台北市長初選，為的是向黨中央要資源，高雄不只要選市長，還有議員跟里長要選，什麼資源都沒有，「連起步都沒有辦法」，所以才做這麼大的動作。

韓國瑜表示，他有跟主席吳敦義報告，吳敦義說「你要顧全大局」，既然要他顧全大局，那他就拜託要資源，後來祕書長曾永權有打來說「會重視南台灣的資源，這樣就好了。」