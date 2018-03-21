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中央社

新加坡物聯網展 亞洲·矽谷中心參展

中央社2018/03/21 14:16
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡21日專電）新加坡年度盛事「2018亞洲物聯網展」今天開幕，國家發展委員會亞洲·矽谷中心官員分享台灣對智慧城市的無人公車、智慧醫療、智慧工業區等發展，凸顯物聯網科技研發能量。

「亞洲·矽谷」計畫執行中心技術長吳聰慶代表政府參與亞洲物聯網展（IoT Asia 2018）盛會，同時出席「智慧城市領袖對話」（Smart City Leaders'Dialogue）。

吳聰慶今天向中央社記者表示，亞洲·矽谷中心積極為台灣新創公司接軌國際，尤其是崛起中的東南亞國家協會（ASEAN）市場，未來可塑性和潛在商機不容小覷，透過這類型國際盛會的參與及交流，將台灣物聯網產業與新創推上國際舞台。

他說，亞洲·矽谷計畫是台灣物聯網發展政策的領頭羊，引領台灣科技應用相關企業蓬勃發展，積極協助接軌國際市場。

另外，吳聰慶也說，希望透過台灣優質新創廠商到新加坡參展，為即將於27日至30日在台北舉辦的「智慧城市展」邀請國際友人參加，讓世界看見台灣物聯網產業及創新創業的堅強實力和無限潛力。

亞洲．矽谷計畫是推動物聯網產業的創新研發，促進產業轉型升級，以期使台灣轉型為數位經濟，而「五加二產業創新計畫」則是政府的創新產業政策。

兩天的亞洲物聯網展是由「新加坡工業自動化協會」（SIAA）和新展展覽公司（SingEx）主辦，每年吸引亞太及世界物聯網專家、相關企業及創業團隊參與，2017年有4233人參與，今年預估有超過6000人參與。（編輯：郭中翰）1070321

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