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〈財政部立院備詢〉立委批ODA計畫權責不清 恐成下

鉅亨網2018/03/21 14:28
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立法院財政委員會今 (21) 日排財政部、經濟部、外交部及九大公股行庫進行 ODA(政府開發協助) 專案報告並備詢，其中多名立委直批此計畫權責不清楚、配套也不足，機制更不完全，更關注 ODA 計畫倒帳風險，擔憂會成另一個「獵雷艦案」。

根據財政部業務報告指出，ODA(Official Development Assistance，政府開發援助) 貸款，指的是已開發國家對開發中國家的經濟援助貸款，由已開發國家提供優惠貸款給開發中國家進行基礎建設，協助其發展經濟。

因此，行政院為了協助工程業者爭取海外商機，參考國際間既有運作機制，並參酌日本、韓國發展經驗，訂定「以 ODA 模式推動海外公共工程執行計畫」，計畫初期以爭取新臺幣 1000 億元（約 35 億美元）海外商機為目標。 

其中，資金來源由指定金融機構，初期協調有承作經驗的國營銀行，例如臺灣銀行、中國輸出入銀行等，承作海外工程策略性貸款服務，而承作銀行與借款國政府簽約時，會要求借款國政府出具保證，將融資風險降至最低，且須納入爭端解決機制。

針對 ODA 計畫，多名立委直指虧損風險承擔權責不清，恐怕再重演下一個慶富案。立委曾銘宗表示，跨境的公共工程風險非常大，若 ODA 計畫造成呆帳，外交部、經濟部和財政部要不要負責，經濟部次長王美花回應，ODA 計畫是國家擔保、政策評估的案子，發生不付錢案子機率很小，但若真的發生國家不付錢的情形，政府應該要來負擔相關的風險。

曾銘宗進一步詢問現場公股行庫董事長，ODA 計畫貸款是否要遵行銀行授信的「5P 原則」，9 大公股行庫董事長董座均認同；曾銘宗又問，若 ODA 計畫到時候發生呆帳，審計部要追查財務責任，詢問公股行庫敢不敢承作，公股行庫董座均表示不敢承作。他批，ODA 計畫權責不清楚、配套不足、機制也不完全，難怪銀行都不敢承作。

★新聞小辭典★
銀行業對任何授信案件，都會遵守 5P 原則辦理，充分審酌客戶信用風險，以求放款安全性。5P 原則指的是借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。

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