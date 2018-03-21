〈財政部立院備詢〉立委批ODA計畫權責不清 恐成下

立法院財政委員會今 (21) 日排財政部、經濟部、外交部及九大公股行庫進行 ODA(政府開發協助) 專案報告並備詢，其中多名立委直批此計畫權責不清楚、配套也不足，機制更不完全，更關注 ODA 計畫倒帳風險，擔憂會成另一個「獵雷艦案」。

根據財政部業務報告指出，ODA(Official Development Assistance，政府開發援助) 貸款，指的是已開發國家對開發中國家的經濟援助貸款，由已開發國家提供優惠貸款給開發中國家進行基礎建設，協助其發展經濟。

因此，行政院為了協助工程業者爭取海外商機，參考國際間既有運作機制，並參酌日本、韓國發展經驗，訂定「以 ODA 模式推動海外公共工程執行計畫」，計畫初期以爭取新臺幣 1000 億元（約 35 億美元）海外商機為目標。