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台股盤後－期指結算尾盤大怒神 台塑化爆量殺尾 留逾

鉅亨網2018/03/21 14:27
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (21) 日因為台指期結算，指數陷入震盪，儘管光學股重掌多方大旗，被動、生技也續穩，不過權值股鴻海及台積電表現不給力，壓抑指數衝高後拉回，尾盤台塑化摜殺爆 1.5 萬張大量，壓抑指數收斂漲幅，終場僅小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收，成交值 1299.62 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是開盤衝高後持續收斂漲幅，儘管盤中最高來到 155.84 點，再創 2008 年 5 月 23 日以來新高，終場僅上漲 0.37 點，以 154.47 點作收，成交值 403.52 億元。

台股類股漲多於跌，其中漲幅最高的是紡纖類股，漲幅達 1.7%，光電、觀光漲幅也超過 1%，電子零組件、通信網路、電器電纜、食品、貿易百貨、電子通路、塑膠、其他類、電腦設備、資訊服務、汽車、建材營造、電機機械、其他電子、水泥、金融、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、造紙、橡膠、航運、生醫、化學生醫、化學、鋼鐵等。

台股今天出現震盪尾盤急殺，其中台塑化最後一檔爆出 15200 張的大量，也壓抑股價由平盤附近向下急殺 8%，另外包括友達、群創、映泰及承啟，也有同樣殺偉的現象。

至於電子三雄則是僅股王大立光相對強勢，股價走勢開高走高，一度逼近 3700 元大關。二線光學股則是因為玉晶光傳出打入華為供應鏈，股價亮燈漲停，也帶動先進光、揚明光、新鉅科、亞光、光燿科、聯一光、今國光、華晶科、佳能等均收紅。

台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，但終場均以小黑作收。

被動元件也因為再度傳出漲價消息，這次由光頡發動，盤中一度亮燈漲停，龍頭廠國巨今年營收也有望衝上 400 億元新高，股價繼續朝 500 元大關挺進，激勵信昌電、大毅、美磊、奇力新、九豪、華容、奧斯特、立隆電、禾伸堂、立敦等均收紅。

顯卡族群則相對震盪，指標股撼訊在漲停後出現震盪，微星也相對抗跌，青雲則是一度亮燈跌停，技嘉、承啟、映泰等也均收黑。

生技股則是另一個資金簇擁的族群，包括立康、商之器、康聯 - KY、科妍、晟德亮燈漲停，馬光 - KY、慧智、醣聯、中裕等漲幅也均超過 4%。

分析師林孟漢表示，台股今天因為遇到台指期結算，指數在最後一檔出現摜壓，整體來看，今天的強勢股還是具有漲價題材的族群，例如被動元件，或是低價及低位階股，例如光學及 MOSFET，整體來看，目前指數還是處於高檔盤整，仍將是區間整理為主。

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關鍵字台股盤後台指期結算光學大立光玉晶光華為鴻海台積電生技被動元件國巨headline
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