台股盤後－期指結算尾盤大怒神 台塑化爆量殺尾 留逾

以中小型股為主的櫃買市場也是開盤衝高後持續收斂漲幅，儘管盤中最高來到 155.84 點，再創 2008 年 5 月 23 日以來新高，終場僅上漲 0.37 點，以 154.47 點作收，成交值 403.52 億元。

台股今 (21) 日因為台指期結算，指數陷入震盪，儘管光學股重掌多方大旗，被動、生技也續穩，不過權值股鴻海及台積電表現不給力，壓抑指數衝高後拉回，尾盤台塑化摜殺爆 1.5 萬張大量，壓抑指數收斂漲幅，終場僅小漲 0.23 點，以 11011.07 點作收，成交值 1299.62 億元。

台股類股漲多於跌，其中漲幅最高的是紡纖類股，漲幅達 1.7%，光電、觀光漲幅也超過 1%，電子零組件、通信網路、電器電纜、食品、貿易百貨、電子通路、塑膠、其他類、電腦設備、資訊服務、汽車、建材營造、電機機械、其他電子、水泥、金融、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有油電燃氣、造紙、橡膠、航運、生醫、化學生醫、化學、鋼鐵等。

台股今天出現震盪尾盤急殺，其中台塑化最後一檔爆出 15200 張的大量，也壓抑股價由平盤附近向下急殺 8%，另外包括友達、群創、映泰及承啟，也有同樣殺偉的現象。

至於電子三雄則是僅股王大立光相對強勢，股價走勢開高走高，一度逼近 3700 元大關。二線光學股則是因為玉晶光傳出打入華為供應鏈，股價亮燈漲停，也帶動先進光、揚明光、新鉅科、亞光、光燿科、聯一光、今國光、華晶科、佳能等均收紅。

台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，但終場均以小黑作收。

被動元件也因為再度傳出漲價消息，這次由光頡發動，盤中一度亮燈漲停，龍頭廠國巨今年營收也有望衝上 400 億元新高，股價繼續朝 500 元大關挺進，激勵信昌電、大毅、美磊、奇力新、九豪、華容、奧斯特、立隆電、禾伸堂、立敦等均收紅。

顯卡族群則相對震盪，指標股撼訊在漲停後出現震盪，微星也相對抗跌，青雲則是一度亮燈跌停，技嘉、承啟、映泰等也均收黑。

生技股則是另一個資金簇擁的族群，包括立康、商之器、康聯 - KY、科妍、晟德亮燈漲停，馬光 - KY、慧智、醣聯、中裕等漲幅也均超過 4%。

分析師林孟漢表示，台股今天因為遇到台指期結算，指數在最後一檔出現摜壓，整體來看，今天的強勢股還是具有漲價題材的族群，例如被動元件，或是低價及低位階股，例如光學及 MOSFET，整體來看，目前指數還是處於高檔盤整，仍將是區間整理為主。