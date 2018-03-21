台美文學交流 行旅文學自然書寫特展開幕

同時，AIT表示，台灣文學館也規劃「綠色之夢—當代台灣自然書寫特展」，介紹多位用文字關懷土地的台灣作家。

美國在台協會（AIT）表示，描繪美國與綠色之夢特展2月在台南閉幕，吸引超過23萬參觀人次。隨後，AIT與誠品書店、國立台灣文學館合作把這項展覽帶到台北，今天開始在誠品松菸店展出，結合文字、照片、及互動式多媒體，展現美國景觀對於馬克吐溫、海明威等14位美國作家的影響。

AIT處長梅健華（Kin Moy）今天致詞時表示，美國許多文學作品，都是作家記錄他們的親身遊歷，或是親身見聞讓他們有感而發。美國各地的風光給作家豐富的創作靈感，這次展覽共介紹14位美國作家，他邀請民眾一起來探索美國文學和自然風光，以及透過展場的虛擬實境裝置欣賞美國黃石公園的景色。

他也說，除了美國文學，會場也展示台灣自然書寫作家的作品，「希望能在美國和台灣之間激起文化和文學交流的火花」。

中央社董事長、同時也是知名生態作家的劉克襄受邀致詞時表示，40多年前，他先後買了4本美國作家蒂爾（Edwin Way Teale）的書，包括「春滿北國--山川風物四記之一」。他當時只有19歲，沒想到5年後，成為台灣最早的自然書寫作家之一。

劉克襄說，他後來發現，他成為自然書寫作家，受到這4本書的影響很深。「美國的自然寫作跟台灣有某種連結」。其他生態污染公害的書對他也有影響，不過他還是最喜歡這4本書，也一直留著。

為了參加今天的展覽開幕式，劉克襄昨天還特別找出這4本珍藏的書，今天帶到現場展示。

AIT表示，展覽展出的作品包括對台灣自然書寫有廣泛影響的美國作家梭羅的「湖濱散記」、瑞秋卡森的「寂靜的春天」、馬克吐溫的「湯姆歷險記」。台灣方面，則有首位入圍國際布克獎的吳明益、生態圖文作家劉克襄等人的作品。展覽將在誠品松菸展出至4月22日。（編輯：林興盟）1070321