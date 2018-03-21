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中央社

陳明通：陳教授的看法值得陳主委參考

中央社2018/03/21 14:27
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北21日電）陸委會主委陳明通第一場立法院內政委員會質詢再度上演「陳主委」、「陳教授」的辯論。面對立委質疑，陳明通說，「陳教授」的看法值得「陳主委」參考，但角色不同，也有分際。

親民黨籍立委陳怡潔昨天在立院總質詢時詢問陳明通去年是否曾到北京密談一事，陳明通多次以「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」回應。

陳明通上午列席內政委員會，會前接受媒體訪問。在回應「今天是陳主委還是陳教授」的問題時答覆，「陳主委才能到這裡來」；被進一步追問後又說，陳教授過去非常努力在國際期刊發表多篇兩岸論文，是公共財，陳主委當然也能參考陳教授的研究成果。

在委員會業務報告時，陳明通還是忍不住脫稿，引用前國家安全會議副秘書長張榮豐的研究，再談「納許動態均衡」。民主進步黨籍立委洪宗熠質詢時質疑這點，陳明通回應，陳教授研究成果是公共財，「陳主委偶爾引用一下」。

質詢過程中，陳明通仍多次提到「賽局」、「動態均衡」，在中國國民黨籍立委蔣萬安提出政大民調質詢時，陳明通又從「陳主委」切換為「陳教授」，解讀起民調呈現的台灣人認同意義。

陳主委與陳教授到底能不能切割處理，引起在場許多立委質疑。陳明通說，「陳主委」主責是擬定政策與推行，必須謹守分際，可以參考「陳教授」的研究成果；但「陳主委」受到國家體系制約，受立院監督，不像專家學者可以自由發揮創意，角色要分清楚。

不過，部分立委無法接受陳明通說法，上午整場質詢「陳教授」一詞還是在對話中高頻率出現，只要一有人講到「陳教授」，台下就會響起零星笑聲。（編輯：馮昭）1070321

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