星國物聯網展 台灣AI智慧車站無人機吸睛

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）台灣新創科技今天在新加坡舉辦的「2018亞洲物聯網展」超吸睛，除創新「智慧車站」技術及超智慧停車方案，更有亞洲少數整合上中下游無人機應用領域的加值型服務系統。

亞洲物聯網展（IoT Asia 2018）從今天起進行為期兩天展覽。新加坡堪稱是東南亞的小紅點，也是東協國家物聯網科技發展領頭羊，這次展覽不僅吸引東協及歐美買家關注，也是展現創新科技最佳平台。

由於新加坡城市地鐵網絡發達，今年參展的台灣新創公司特別展出「智慧車站」創新技術，希望獲得國際城市青睞。