星國物聯網展 台灣AI智慧車站無人機吸睛

（中央社記者黃自強新加坡21日專電）台灣新創科技今天在新加坡舉辦的「2018亞洲物聯網展」超吸睛，除創新「智慧車站」技術及超智慧停車方案，更有亞洲少數整合上中下游無人機應用領域的加值型服務系統。
亞洲物聯網展（IoT Asia 2018）從今天起進行為期兩天展覽。新加坡堪稱是東南亞的小紅點，也是東協國家物聯網科技發展領頭羊，這次展覽不僅吸引東協及歐美買家關注，也是展現創新科技最佳平台。
由於新加坡城市地鐵網絡發達，今年參展的台灣新創公司特別展出「智慧車站」創新技術，希望獲得國際城市青睞。
新創業者雲派科技看準新加坡停車場與商場合一的特性，展出超智慧「泊王」停車解決方案，除改善找不到停車位窘境，並結合車站或停車場周邊商圈聯合行銷，打造智慧在地消費圈。
另外，新創業者瑞德感知研發具有智慧、懂得思考的專利消防疏散系統，能夠提高在火場時2倍的民眾注意力，更增加3倍逃生黃金時間，強化生活防護與公共安全。
新創業者愛瑪麗歐（Amaryllo）則展出專利技術打造的智能監控機器人，擁有極快速辨識能力，無需額外連接電腦，無論是人類臉龐、性別和年齡，連貓狗、車輛等物體都能在一秒內進行危險偵測，大幅提升公共安全，利用人工智慧為旅客提供一道無干擾又堅實可靠的防護。
值得一提的是，台灣參展廠商經緯航太展出無人飛行載具及關鍵次系統，提供空拍影像、測量、3D環景等各類圖資與系統建置服務，更是亞洲少數具備垂直整合上中下游無人機應用領域的加值型服務廠商。（編輯：陳俊碩）1070321