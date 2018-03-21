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偏鄉法律諮詢　行動服務專車324上梨山

記者黃玿琮／台中報導2018/03/21 15:30
▲市府假日便民服務「法律行動專車2.0」，3月24日將再前往梨山地區提供免費法律諮詢。（圖／檔案照片）
▲市府假日便民服務「法律行動專車2.0」，3月24日將再前往梨山地區提供免費法律諮詢。（圖／檔案照片）

市府假日便民服務「法律行動專車2.0」繼今年2月前進梨山，獲得地方民眾熱烈反應後，訂於3月24日上午8點至11點，將再前往和平區福壽山農場會議室；由法制局人員與台中律師公會律師葉雅婷，共同接受民眾法律諮詢及受理民眾消費爭議、訴願、國賠等案件的申請。

為照顧偏遠地區、弱勢及少數族群民眾的需求，使法律資源深入偏鄉，普及法治理念，市府從104年起開辦法律行動專車，廣受民眾好評，今（107）年起配合民眾下班時間，推出「法律行動專車2.0」，調整假日提供法律諮詢服務，讓平日上班的民眾有機會使用市府資源。

法制局長吳梓生表示，今年2月的法律行動專車前往梨山里，瞭解原住民遭遇的土地產權、強制執行、國民住宅、土地租賃契約等問題；站在第一線提供原住民法律諮詢，市府將繼續推動法律行動專車到和平區各里。

法制局表示，本次法律行動專車提供諮詢服務的葉雅婷律師，曾擔任政府機關法制人員，也是法律扶助基金會的法律扶助律師，律師經驗及機關行政歷練豐富；擅長辦理民法、刑法、商事法、國家賠償法、訴願、行政訴訟、政府採購法、水利法規、文化法規等案件，持續秉持公益服務熱忱，共同提供法律諮詢服務。

為了鼓勵民眾對於法律行動專車的了解及參與，推動普及法律常識，凡現場進行相關諮詢者，即可獲贈精美宣導品一份(數量有限，發完為止)。另外，為了顧及民眾安全，若當天遇雨導致山路難行將暫停活動，補辦時間會另行通知，並公告於法制局網站。

關鍵字梨山福壽山法律行動專車
插翅難飛！通緝犯竟搭公車逃逸政見會另類穿著　侯友宜「做自己」

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