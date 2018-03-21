偏鄉法律諮詢　行動服務專車324上梨山

市府假日便民服務「法律行動專車2.0」繼今年2月前進梨山，獲得地方民眾熱烈反應後，訂於3月24日上午8點至11點，將再前往和平區福壽山農場會議室；由法制局人員與台中律師公會律師葉雅婷，共同接受民眾法律諮詢及受理民眾消費爭議、訴願、國賠等案件的申請。

為照顧偏遠地區、弱勢及少數族群民眾的需求，使法律資源深入偏鄉，普及法治理念，市府從104年起開辦法律行動專車，廣受民眾好評，今（107）年起配合民眾下班時間，推出「法律行動專車2.0」，調整假日提供法律諮詢服務，讓平日上班的民眾有機會使用市府資源。