嘉能可：中國掌握鈷供應鏈 對電動車市場是一大威脅

商品交易商嘉能可 (Glencore) 的執行長 Ivan Glasenberg 週二表示，中國成功掌握全球大部份鈷的生產線，因此可以控制供應，這對汽車行業將會是一大衝擊，因為鈷為電動汽車電池的關鍵原物料，而在供應短缺下，鈷價不斷攀升。

Glasenberg 在金融時報所舉辦的全球商品高峰會上表示，若是中國掌控鈷的供應，則未來電動汽車就不會在歐洲生產，而汽車行業太晚了解這個事實，因為以前該行業從未面臨原物料短缺的情況。

但 Glasenberg 指出，如果價格合適，他仍會繼續將在剛果民主共和國生產的鈷礦賣給中國，嘉能可目前未改變任何在剛果的生產計劃。