乾淨的煤定義多元 爭論前先看清楚

今年2月14日，富比世雜誌（Forbes）在「美國作為潔淨煤領導國」的一則報導指出，儘管全球各國全力發展再生能源，煤炭仍是短期內主要電力來源之一，文中引用紐約時報2017年數據表示，目前煤炭提供美國3成、全球4成電力，而且仍有62國的1600座燃煤電廠，不是已規畫興建就是正在興建。

Clean coal也被翻譯為「潔淨煤」，是個定義多元而常引起爭議的名詞。它可以被形容為燃煤電廠使用品質較佳、含碳量較高的煤炭，也可以是潔淨煤技術（clean coal technology）的簡稱，甚至也被解釋為使用較有效率的超臨界、超超臨界燃煤鍋爐。

（中央社21日台北電）「乾淨的煤」在台灣引起討論，美國去年也針對川普總統所說的「乾淨的煤」議論紛紛，但定義都不太一樣，對「乾淨」的絕對性和相對性也各有堅持，在進一步爭論之前，或許應該對這個名詞和概念作更進一步的檢視。

文中指出，能源消耗大國中國與印度的電力來源，煤炭占比都在65%至75%之間，即使是已開發國家，南韓的煤炭發電也占45%，日本在未來10年內還將興建49座新的燃煤電廠。

不過，煤炭主宰發電的時代終究已過去，因此產煤大國美國近年來不但持續出口煤炭，每年出口國內產煤量的10%，也更聚焦於輸出潔淨煤技術至開發中國家盈利，此舉也有助於穩定美國煤礦業勞工就業。

去年8月，川普在鳳凰城一場造勢大會中提到「潔淨煤」，他說新式礦場將「洗淨」挖掘出來的煤礦，結果遭環保人士和酸民大加撻伐與恥笑。反對者堅持，世界上沒有「乾淨的煤」這回事，所有火力發電都會製造污染，因此是「不乾淨」的。

「紐約時報」去年8月23日的一則報導，則試圖解釋川普口中的「潔淨煤」究竟是怎麼回事。文中表示，「潔淨煤」這個名詞在2008年左右因為煤礦業者推廣而大為風行，當初就被環保人士形容為誤導民眾的洗腦名詞，但直到川普不斷提起，才再度引起眾人注意。通常它被定義為燃煤電廠利用碳捕捉和儲存（carboncapture and stroage,CCS）技術，將燃煤過程中的二氧化碳捕捉並儲存於深層地底。

這項技術十分花錢且複雜，至今美國只有德州的Petra Nova電廠使用CCS技術，由於川普政府不再像歐巴馬政府一樣支援碳捕捉發展，電廠也不願斥資加裝設備，因此碳捕捉進展緩慢。

文中指出，不少美國官員也會將排放較少廢氣、效率較佳的燃煤電廠詮釋為clean coal，因為它們「相對潔淨」。至於川普被嘲笑的「洗煤」，則確實是潔淨煤技術中的一種，意指將煤放進液體中分離雜質，並將煤研細。

根據BBC中文網介紹的潔淨煤技術，它包含許多不同層面，例如洗煤、除污，也包含不直接燃煤的氣化（gasification），以及碳捕捉和儲存。

由於潔淨煤定義多元，因此台電在深澳電廠使用的超超臨界燃煤機組，被部份人士解釋為廣義的潔淨煤技術。而台電稱目前燃煤電廠均已使用效率較褐煤、泥煤為佳的亞煙煤，儘管亞煙煤在含碳量上仍被歸為次等煤，所產生的空污「相對」褐煤和泥煤為少，也不能說是錯誤陳述。（編輯：吳協昌）1070321