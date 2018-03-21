綠色和平拋非法漁撈 漁民團體強烈抗議

台灣遠洋漁業因非法捕撈，於2015年遭歐盟舉黃牌警告，漁業署2年多來除了在法規面改善，也以電子系統監測捕撈漁獲。去年10月歐盟首度來台查訪，結果以執法仍待加強為由，將台灣繼續留在觀察名單。歐盟官員近期再度訪台9天，今天最後一天，漁業署和台灣遠洋漁業爭取解除黃牌。

綠色和平資深媒體與推廣主任李芳怡說，雖然是去年就做的調查，但是全球性的，需要從中找出台灣部分資料，並進行核對，完成後發布，不是有意挑選歐盟來台訪查時丟出，況且綠色和平跟歐盟平常就有訊息往來和互動。

（中央社記者楊淑閔台北21日電）台灣鮪延繩釣協會祕書長何世杰表示，綠色和平質疑10艘台灣籍漁船違法作業，經查為白名單合法作業漁船，而且是去年2到5月調查的資料，歐盟來訪尾聲未經確認拋出，傷害台灣。

綠色和平20日拋出質疑，指稱去年約10艘台灣籍漁船涉嫌海外非法作業。農委會漁業署在短時間內進行查證，確認5艘是合法，另5艘英文拼字有差池，要再確認。

由於歐盟黃牌已經懸宕2年半，不解除萬一轉入紅牌，恐引發遠洋漁業在全球以新台幣數百億元計的商機受損。綠色和平20日拋出疑義，引發台灣鮪延繩釣協會強烈抗議。

何世杰告訴中央社記者，經協會瞭解綠色和平所指的漁船英文拼音，結果都是原本就在印度洋作業的合法作業漁船，都是可以在當地作業的名單中，綠色和平也知道船身有國際呼號可以查證，卻只給英文名字，作法不當。

他進一步質疑，綠色和平質疑的內容，是去年2到5月就執行的調查，若是為了改善台灣漁業管理，應該提早提供資料查證，以利查證屬實的話，可以儘速改善，不應該在歐盟官方查訪台灣的倒數第二天，才用未經查證的資料製造假象。

他補充，而且遠洋漁船出海作業，要進入他國港口，都必須通過港口國管制及船籍國管制，國際管理規定都很明確，強烈質疑綠色和平這次拋出質疑資訊的作法其心可議，根本是在損害台灣及台灣的漁業。（編輯：方沛清）1070321