珍愛水資源　非洲兒童的取水路

3月22日聯合國「世界水資源日」，根據世界衛生組織（WHO）報告指出，全球至少有8.4億人口缺乏安全乾淨的飲用水，相當於每9個人中就1個人，因為不乾淨的水生活大受影響，其中就有超過3.4億人住在撒哈拉沙漠以南的非洲。因水危機或飲用混入汙水的不乾淨水而導致的疾病，嚴重影響兒童的健康，甚至死亡；也因為要長途跋涉來尋找水源，許多的孩子無法上學。西區中正國小師生看見了非洲孩童的生存困境，特別在世界水資源前夕，舉辦全校性的體驗活動，透過水資源宣導短片，實際體驗負重提水等活動，更是加強了同學對於水資源得來不易而感到珍惜。

台中市西區中正國小師生以實際行動響應台灣世界展望會水資源行動，於校內推動「珍愛水資源」的體驗活動，為了讓同學更深刻體會水資源取得不易，校內師生透過觀看水資源議題的影片，看見缺水地區國家的孩子每天取水的生活，也在洗手台上貼上節約用水的標語，提醒學童愛惜水資源，並將洗手過後的水集合起來回收再利用，用來沖馬桶以及擦地板。

除此之外，學校在體育館設置取水關卡，約有500名的學童以接力的方式體驗非洲國家孩子為了取得水源，長途跋涉的辛苦，同學每走1公尺，家長會就捐出1塊錢，家長會長汪國香代表捐款10000元，加上每間教室也都設置小零錢箱，鼓勵同學捐出手邊的零錢，累積至今日已經超過20000元，所有捐款均投入台灣世界展望會水資源行動。除了實際體驗水資源的重要性，更將愛心傳送到非洲，讓當地的孩子們也能擁有乾淨水。



▲中正國小師生愛心傳送到非洲（圖／世界展望會提供 , 2018.3.21)

就讀四年級的小恩及小綸對影片裡缺水地區的孩子為了要取水，必須走過危險的路段才有辦法取水的畫面極為深刻，因為比起在家裡只要走不到10步的距離就能扭開水龍頭取得乾淨水，非洲地區的小朋友真得很辛苦。

另一位小芸亦對非洲兒童的取水路感到驚異，｢在台灣真得是無法想像，我們會更加珍惜這得來不易的水。｣其他五年級多位同學則紛紛表示，若有機會與和非洲缺水國家的孩子見面，很想給他們一個大大的擁抱，給這些孩子滿滿的信心與力量，也希望能用自己的小小捐款讓他們能更輕易地取得乾淨的水資源並且能夠快樂的去上學。

中正國小校長楊敏芸表示，台灣處於一個資源豐富且隨手可得的地方，而造成許多不必要的浪費，就像學生在使用水的時候，都覺得水龍頭打開就有乾淨的水，常常沒注意就放任水不斷地流走，希望藉由這次水資源生命教育的活動，可以讓學生了解到乾淨的水源來得之不易，更不是垂手可得資源，能設身處地的為這些非洲的孩子們著想，更加珍惜水資源。

台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，2018年，台灣世界展望會計畫於非洲剛果、馬拉威、馬利、尚比亞、賴索托、莫三比克、尼日、查德、衣索比亞、獅子山10國，推動水資源暨衛生工作，執行因地制宜的水資源計畫。邀請學校、企業及民眾加入資助兒童計畫，透過每個月700元的定期捐款，使孩子從擁有乾淨水開始，逐步獲得在健康、教育、家庭生計等各方面的轉變；讓兒童的生命湧現希望。自3月22日世界水資源日起至4月20日，凡資助1名非洲兒童並預繳1年資助款，或是單筆捐款1萬元投入水資源行動，即可獲得由愛心企業美國HYDY保溫水瓶公益贊助的水資源獨家保溫水瓶1個，邀請您一同響應。