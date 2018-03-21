精選》川普用一條法規惹毛世界　台灣恐再陷金融危機？

來自美國各方盟友的火氣來得更早更猛，「我們不會坐以待斃，勢必會採取堅定果斷的措施捍衛歐盟自身利益！」歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在3月1日撂下狠話，加拿大、韓國等美國老友，也先後用罕見的強硬態度回嗆川普。

3月8日，川普正式簽署對鋼鋁進口產品全球徵稅的行政命令，這道命令在15天後的3月23日正式生效。就在川普簽署命令的前一天，中國外交部長王毅已公開回應：「中方必將做出『正當和必要的反應』！」

一場由美國發起的世界貿易戰火，或將因此點燃。

3月13日，貿易戰的硝煙味更加令人窒息。消息傳出，對於去年8月啟動的「301條款」調查初步報告，建議對中國設法徵收每年3百億美元關稅，引發川普不滿，他認為這個數字應該要到6百億美元才合理。

綜觀川普上任至今，儘管對外「嘴炮」猛烈，為何這次從各國政府、專業投資機構，乃至於向來少說重話的經濟學者，都擺出一副嚴陣以待的姿態，不敢大意？

爆點一》

徵稅從中國或單一國家

擴及全球

第一個原因，來自於川普這次發動貿易戰的起手式──無差別的全面開徵關稅。「以往是針對特定國家，這次是全面徵稅。」台經院產經資料庫分析師郭明洲表示。

關於鋼、鋁開徵關稅的政策，雖然川普開放各國可以「申請緩衝」，希望藉此達到談判目的，但至今僅有加拿大、墨西哥及澳洲獲得暫時豁免，被惹毛的歐盟則仍態度強硬。3月11日，歐、日、美三方會談破局，歐盟已警告將採取報復措施。

川普上任至今，因其多變的政策主張，被外界譏諷為「史上最難以預測的美國總統」。確實，根據美國媒體NBC公布的統計顯示，川普執政百日，在僅13個政策問題上就換過32種立場。

然而，如果爬梳川普過去的種種發言，他對「貿易」這件事的立場卻是30年如一日──川普始終認為，美國總是在國際貿易上被他國占便宜，而一旦被占了便宜，美國就必須討回公道。

例如1980年代日本經濟高速成長，當年正在卯足全力開發豪宅的川普，就大力抨擊「日本人偷走美國的工作，摧毀了美國的中產階級」；1999年時，他再就貿易議題發難，稱全世界都在剝削美國，其中日本因為對其汽車出口產品的補貼，對美國的剝削更嚴重。

爆點二》

祭《貿易擴張法》

逆差升格成國安問題

去年4月，川普指示美國商務部針對外國進口產品是否危及美國鋼鋁業進行調查。這是極為聰明的一招，因為只要被調查報告認定為「國安問題」，川普就可以拿出最具破壞力的武器，《1962年貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條。

根據美國《憲法》規定，只有國會才有權力徵收關稅，然而有一個無須經過國會批准、且在承平時期就可啟用的例外，那就是《貿易擴張法》。據該法第232條，若認定外國進口產品有威脅或損害國家安全時，美國政府可逕行採取課徵附加稅、進口配額或禁止進口等措施。

「既然動用232條，可以推論，這只是他的第一波攻勢。」前駐WTO代表賴幸媛分析，WTO的母法「關稅暨貿易總協定（GATT）當中有一條「國安例外條例」。

也就是，只要你能合理打出「國安大旗」，WTO就不能阻止你升高貿易壁壘，「這個法條過去幾乎沒人用過。」她認為，川普既已絞盡腦汁的化解國際法規阻力，應該就不會只是打個小規模的游擊戰就作罷。

同時，川普亦在去年8月即依據《貿易法》，再度啟動時隔7年的「301條款」，針對中國知識產權政策是否涉及對美的不公平貿易展開調查，報告預料將在近期內公布。而藏在這一招式裡的某個細節，也被認為是川普機關算盡的表現。

「川普所指示的調查中，對於智慧財產權的定義範圍，跟WTO的定義不太一樣喔！」中經院WTO及RTA中心副研究員顏慧欣拆解其中巧門，她表示，美國這次「301條款」調查中，是指明要查「美國企業到中國投資造成技術移轉」的威脅，「而『技術移轉』，並沒有在WTO的規範之內。」

鋼品占美國進口總額不到1％，以這樣的占比數字，如果美國還能用「國家安全」的旗號在WTO裡橫行無阻，那麼，全世界每個國家恐怕都會起而效尤，貿易秩序也就蕩然無存。（更多精彩內容，請參閱《今周刊》1109期。）