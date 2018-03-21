是否參選新北市長 余天：游錫堃態度軟化

（中央社記者呂欣憓台北21日電）民主進步黨新北市黨部主任委員余天今天表示，希望黨中央盡快決定新北市長參選人，前行政院長游錫堃對於參選的態度有軟化，「但中央總是要有動作」。

余天今天出席民進黨中常會前接受媒體訪問做上述表示。

年底九合一選舉，民進黨還有台北市、新北市、新竹縣等6個縣市未決定縣市長參選人，余天表示：「新北市基層都很急」。

余天說，他會建議黨中央，提早決定新北市長人選，看要徵召誰，新北市黨部也可先去了解個人意願，作業會比較快，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」，國民黨現在已經吵得很熱鬧，民進黨還是靜悄悄，這樣不好。