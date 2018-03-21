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中央社

是否參選新北市長 余天：游錫堃態度軟化

中央社2018/03/21 14:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓台北21日電）民主進步黨新北市黨部主任委員余天今天表示，希望黨中央盡快決定新北市長參選人，前行政院長游錫堃對於參選的態度有軟化，「但中央總是要有動作」。

余天今天出席民進黨中常會前接受媒體訪問做上述表示。

年底九合一選舉，民進黨還有台北市、新北市、新竹縣等6個縣市未決定縣市長參選人，余天表示：「新北市基層都很急」。

余天說，他會建議黨中央，提早決定新北市長人選，看要徵召誰，新北市黨部也可先去了解個人意願，作業會比較快，「否則新北議員們初選卻是找我來帶，沒有一個母雞」，國民黨現在已經吵得很熱鬧，民進黨還是靜悄悄，這樣不好。

10多位民進黨新北市議員日前連署挺游錫堃出戰新北市長選舉，余天說，游錫堃平常過著退休的日子，還有空閒騎腳踏車，如果現在有人需要游錫堃，游錫堃當然有意願出來，「但中央總是要有動作」。

余天說，他和游錫堃提過此事，游錫堃之前是說要讓給年輕人，還說「上屆選得都沒資源，選得很累」，這次議員連署後他再和游錫堃談，游錫堃問他「怎麼辦？」還嘆了一口氣；媒體追問「游錫堃態度有軟化嗎？」余天說：「有，有軟化。」

媒體進一步問，除了游錫堃之外，還有人選嗎？余天說，之前大家都認為行政院長賴清德會來選，他一年多年就知道不會，他很了解賴清德的規劃。他認為，強棒就是前行政院長蘇貞昌和游錫堃，其他沒有人了。（編輯：李淑華）1070321

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