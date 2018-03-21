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政治

「諷扁」舞台劇　陳師孟：檢察官若道歉扁稱到此為止

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/21 14:51
▲監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，20日首次南下到扁家約詢前總統陳水扁。（資料照／記者林仕祥攝 ）
▲監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，20日首次南下到扁家約詢前總統陳水扁。（資料照／記者林仕祥攝 ）

監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，昨首次南下到扁家約詢前總統陳水扁，他今（21）日受訪時表示，扁認為這只是一連串司法迫害裡面的一個小環節，若當時參與的檢察官和官員有反省之意，認為這是對人權的迫害，願意道歉反省，扁是認為這件事可以到此為止，但對於後面官司的事情，並沒有表示不追究。

台灣社長張葉森、永社理事長鄭文龍、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿等人下午赴監察院，盼陳師孟可以平反扁案，並且彈劾那些利用司法迫害陳水扁的法官和檢察官。

對於昨天南下約詢扁，陳師孟說，他昨天南下去了1個半小時的訪談當中，陳水扁本身講了1個小時15分鐘，大部分都是扁在講，一開始非常激動，口吃很厲害，手一直抖，他心情非常激動，一講就停不下來。

陳師孟表示，扁說他從2008年5月21日，卸任的第一天就被禁管，一直到後來被收押，兩次被搜索，以及一大堆官司，他的身心所受的創傷，真的是很難以想像。

陳師孟指出，扁提起舊事的時候，是非常悲憤，都可以感受到他的心情，因為身為一個總統，又是一個律師，在自己國家的司法體系裡面，得不到公平，還要做很多的努力，大家應該可以體會 。

在整個約詢過程中，陳師孟指出，陳水扁屢次談到的兩個詞，一個是「抄家滅族」，講了3、4次，形容本身的受害，及對他家人的迫害，另一個詞是「殺紅了眼」，形容那些偵辦的檢察官或是法官對他的態度。

至於這次主要目的是談「諷扁」舞台劇，陳師孟說，扁反而認為這只是一連串司法迫害裡面的一個小環節，扁也認為說，若參與的檢察官和官員，如果有反省之意，認為這是對人權的迫害，願意道歉反省，扁是認為這件事可以到此為止，但對於後面官司的事情，扁並沒有表示不追究。

關鍵字陳水扁陳師孟監委鄭文龍陳昭姿
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