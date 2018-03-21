「諷扁」舞台劇　陳師孟：檢察官若道歉扁稱到此為止

監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」舞台劇，昨首次南下到扁家約詢前總統陳水扁，他今（21）日受訪時表示，扁認為這只是一連串司法迫害裡面的一個小環節，若當時參與的檢察官和官員有反省之意，認為這是對人權的迫害，願意道歉反省，扁是認為這件事可以到此為止，但對於後面官司的事情，並沒有表示不追究。

台灣社長張葉森、永社理事長鄭文龍、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿等人下午赴監察院，盼陳師孟可以平反扁案，並且彈劾那些利用司法迫害陳水扁的法官和檢察官。

對於昨天南下約詢扁，陳師孟說，他昨天南下去了1個半小時的訪談當中，陳水扁本身講了1個小時15分鐘，大部分都是扁在講，一開始非常激動，口吃很厲害，手一直抖，他心情非常激動，一講就停不下來。