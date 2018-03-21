AV女優麻生希疑患「性愛恐懼症」　靠吸毒逃離壓力

在台灣有「小林志玲」稱號的日本AV女優麻生希，出眾的身材讓她在AV界快速竄紅，而在2014年時宣布引退AV界，同年8月又再度復出，並且把活動中心移往大陸，在當地大紅，不過2016年時被爆出沾染毒品被逮捕，因此沉寂了一段時間，沒想到她仍然沒有悔改，日前又被爆出家中藏有毒品遭逮，這也是她二度因毒品案而成為日媒焦點。
根據日本媒體《日刊Gendai》報導，日本AV女優麻生希，日前因違反覺醒劑取締法，日本警方循線到她家中逮捕，搜查人員表示「已經盯住她很久了」在她房間內找到約可吸食1900次的興奮劑，還有古柯鹼、大麻等毒品，不排除有私下販毒的可能性。
知悉麻生希近況的相關人表示，麻生希因為患有「性愛恐懼症」，除了工作之外，私下不會與別人發生關係，因這份工作的關係，她為了緩和疼痛會將成藥跟酒一起喝下，另外旁人對她期待相當大，為了消除壓力才會吸毒。
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