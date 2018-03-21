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中央社

詹順貴要求說明能源政策 經部：已積極說明

中央社2018/03/21 14:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北21日電）環保署副署長詹順貴要求經濟部說明能源政策，否則將不發深澳電廠通過審查的行政處分函；經濟部今天回應，已積極對外說明，後續將召開公民參與會議，公布能源配比每年具體進程。

行政院環境保護署副署長詹順貴投下關鍵票讓深澳電廠案通過環差，他今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時，批評能源局不說清楚能源政策，並表示若不說清楚，就不會發深澳電廠通過審查的行政處分函。

經濟部能源局局長林全能今天出席立法院經濟委員會，會中受訪表示，能源局已經積極對外說明，包括召開記者會、發布新聞稿，目前正依能源轉型綱領訂定能源轉型白皮書，已從去年7月開始召開分區說明會，現在分為5個工作小組討論，電力供應也是其中之一，後續預計在4月中旬召開公民參與會議，屆時會公布能源配比每年具體進程。

針對詹順貴質疑，即使沒有深澳電廠，2025年備用容量率距法定目標15%也只差0.1%，是否值得花新台幣1000億來補？林全能表示，備用容量率15%目標是電業法修法過後的明確義務，即使只差0.1%都是未達標，台電也會因此受到重罰。

此外，林全能指出，穩定供電除整體備用容量外，區域供電平衡也很重要，目前北部用電需求占全台用電約40%，但供電量占比僅約34%，預估到2025年，北部需求占比約38%，但供電占比為33%，剩下的都要靠中南部輸送，就降低線損率的角度來看，「這是很不好的」，因此北部的確有新增發電機組的需求。（編輯：林孟汝）1070321

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