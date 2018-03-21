詹順貴要求說明能源政策 經部：已積極說明

（中央社記者廖禹揚台北21日電）環保署副署長詹順貴要求經濟部說明能源政策，否則將不發深澳電廠通過審查的行政處分函；經濟部今天回應，已積極對外說明，後續將召開公民參與會議，公布能源配比每年具體進程。

行政院環境保護署副署長詹順貴投下關鍵票讓深澳電廠案通過環差，他今天接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時，批評能源局不說清楚能源政策，並表示若不說清楚，就不會發深澳電廠通過審查的行政處分函。

經濟部能源局局長林全能今天出席立法院經濟委員會，會中受訪表示，能源局已經積極對外說明，包括召開記者會、發布新聞稿，目前正依能源轉型綱領訂定能源轉型白皮書，已從去年7月開始召開分區說明會，現在分為5個工作小組討論，電力供應也是其中之一，後續預計在4月中旬召開公民參與會議，屆時會公布能源配比每年具體進程。