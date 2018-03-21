美眾院議長萊恩 警告白宮別開除穆勒

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）今天警告白宮，在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）完成調查川普競選陣營可能勾結俄羅斯前，不要開除他。

法新社報導，萊恩說：「我們應讓特別檢察官在不受干擾下，順利完成調查。」萊恩告訴記者：「我有信心他可以做到。我獲得保證，開除他不在考量內。」

萊恩說：「我們的體制是根據國內法規訂定，我們有司法系統，無人可以凌駕其上。」

總統川普據稱考慮開除穆勒，不過白宮律師柯布（Ty Cobb）否認有這回事。穆勒將調查焦點放在川普、他的親信與家人。