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中央社

印尼無腳女童一封信 總統送輪椅揪感心

中央社2018/03/21 14:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達21日專電）印尼10歲女童布蘭一出生就沒有雙腳，她日前寫信給印尼總統佐科威表示家境清寒買不起輪椅。沒想到不久後，她竟然獲得佐科威贈送的輪椅，感人故事傳為佳話。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，印尼北干巴魯（Pekanbaru）的10歲小學女童布蘭（Bulan KaruniaRudianti）出生沒有雙腳，不過，她仍然認真學習，沒有因此自暴自棄。

由於布蘭家境清寒，家裡買不起輪椅給她使用，過去只能靠著拐杖和家人及同學、老師幫忙上下課。

布蘭的媽媽普爾旺蒂（Purwanti）表示，雖然布蘭曾因身體殘障遭受同學霸凌，不過她是個勇敢又有耐心的小孩。她曾向家人要求一台輪椅，但普爾旺蒂總是告訴布蘭，家裡沒有多餘金錢，要她耐心等待。

和許多印尼民眾一樣，布蘭也是佐科威（JokoWidodo）的忠實粉絲。她上週鼓起勇氣，寫信給佐科威。她在信到寫道：「我常常在電視上看到您贈送腳踏車給小朋友，我也想要一台，不過我想要的不是腳踏車，而是輪椅，因為我沒有雙腳。」

她說：「一台輪椅將能幫助我的日常活動。」布蘭也在信中祝願佐科威身體健康，常保快樂。

沒想到布蘭的一封信獲得佐科威的關注。佐科威自掏腰包買了一台輪椅送給布蘭。這台輪椅昨天下午送抵布蘭就讀的小學，讓她又驚喜又感動。

布蘭說，這就是她夢寐以求的輪椅，她希望能緊握並親吻佐科威的手，當面向佐科威致謝。她也希望佐科威送她的這台輪椅，能夠提醒她有責任成為一個好人。

事實上，這已經不是佐科威第一次伸援弱勢兒童。去年印尼西加里曼丹偏鄉一群小學生上傳影片向佐科威表示，希望能有書包上學。事隔幾天，佐科威真的派人送書包和文具給偏鄉小朋友，令人感到溫馨。（編輯：陳惠珍）1070321

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