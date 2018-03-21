印尼無腳女童一封信 總統送輪椅揪感心

（中央社記者周永捷雅加達21日專電）印尼10歲女童布蘭一出生就沒有雙腳，她日前寫信給印尼總統佐科威表示家境清寒買不起輪椅。沒想到不久後，她竟然獲得佐科威贈送的輪椅，感人故事傳為佳話。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，印尼北干巴魯（Pekanbaru）的10歲小學女童布蘭（Bulan KaruniaRudianti）出生沒有雙腳，不過，她仍然認真學習，沒有因此自暴自棄。

由於布蘭家境清寒，家裡買不起輪椅給她使用，過去只能靠著拐杖和家人及同學、老師幫忙上下課。

布蘭的媽媽普爾旺蒂（Purwanti）表示，雖然布蘭曾因身體殘障遭受同學霸凌，不過她是個勇敢又有耐心的小孩。她曾向家人要求一台輪椅，但普爾旺蒂總是告訴布蘭，家裡沒有多餘金錢，要她耐心等待。