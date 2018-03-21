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貓咪健康也需要守護！　愛貓成痴的寺廟住持製作貓咪御

寵毛網2018/03/21 14:37
貓咪健康也需要守護！　愛貓成痴的寺廟住持製作貓咪御守（圖／寵毛網）
貓咪健康也需要守護！　愛貓成痴的寺廟住持製作貓咪御守（圖／寵毛網）

一般去日本旅遊時，一定會去當地信仰的中心：神道教的「神社」或是日本佛教的「寺廟」進行參觀以及參拜，也會買幾個保健康、保平安的「御守」來祈福。但日本一位寺廟住持，卻為了貓咪們，製作了專屬的「貓咪御守」，要來守護貓貓們的健康！

這間寺廟為日本佛教系「真言宗」底下的「長楽寺」，位於栃木県的那須郡那須町，長樂寺的住持飼養了四隻貓咪：「ミー子」、「ひーちゃん」、「シロ」、「まー君」，住持每天都跟這些愛貓們相處在一起，不論是吃飯，還是睡覺都形影不離，完全可以看出住持對這些貓咪們的真心實意～

住持與愛貓們的可愛互動～（圖／那須の長楽寺）

住持與愛貓們的可愛互動～（圖／那須の長楽寺）

住持居然跟在後面睡覺XD（圖／那須の長楽寺）

住持居然跟在後面睡覺XD（圖／那須の長楽寺）

而住持為了貓咪們所製作推出的「貓形御守」，外表以淡紫色為主調，祈求的則是「健康長壽」還有「交通安全」，不只是替人類祈福，這款御守也有守護貓咪的意念存在！只能說，住持這份為貓咪著想的心，真的很美麗呢！

住持製作的貓形御守，祈求貓咪們的平安健康。（圖／那須の長楽寺）

住持製作的貓形御守，祈求貓咪們的平安健康。（圖／那須の長楽寺）

住持在寺廟的推特上發布這款御守的消息時，也請來了寺裡所飼養的愛貓之一來代言，為了家中主子們能夠長命百歲永遠健康，各位貓奴們還不趕快訂機票飛日本一波！

趕快買一個回家給你們的主子吧！（圖／那須の長楽寺）

趕快買一個回家給你們的主子吧！（圖／那須の長楽寺）

貓形御守誕生的幕後推手們～（圖／那須の長楽寺）

貓形御守誕生的幕後推手們～（圖／那須の長楽寺）

特別的是，這間寺廟也有提供寵物墓地的服務，讓主人們思念已經上天堂的小生命時，可以來看看牠們跟牠們說說話唷～

精靈供養（供奉寵物的墓）。

精靈供養（供奉寵物的墓）。

宗教法人長楽寺

〒329-3222 栃木県那須郡那須町寺子丙１４０４
TEL:0287-72-1089

日本佛教長樂寺。

日本佛教長樂寺。

來源：那須の長楽寺

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