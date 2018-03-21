參與WHA 邱泰源：今年情況不比去年好

（中央社記者蘇龍麒台北21日電）去年曾以民間身分參與世界衛生大會（WHA）的民進黨立委邱泰源今天表示，台灣爭取參加WHA，今年的情況絕對不比去年好，恐怕拿到邀請函的機率比去年還低。

今年世界衛生大會（WHA）將於5月21日到26日在日內瓦召開，不過，中國大陸對台打壓加劇，知情人士認為，今年爭取參與WHA面臨的情勢更加艱難，能獲邀參與的機率「非常低」。

衛福部長陳時中今天說，今年獲世界衛生大會邀函機會不大，情勢險峻，但一定努力到最後一刻。

身兼立法院社會福利及衛生環境委員會召委的邱泰源告訴中央社記者，台灣參加WHA，今年的情況絕對不比去年好，拿到邀請函的機率恐怕比去年還低。