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〈谷歌智慧台灣計畫〉台灣已成亞洲最大研發基地 目標

鉅亨網2018/03/21 14:57
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Google 今 (21) 日宣布在台啟動「Google 智慧台灣計畫」，Google 台灣董事總經理簡立峰表示，台灣目前已成為 Google 在亞洲最大研發基地，Google 智慧台灣計畫將以人才、經濟與生態系為主軸，與台灣政府部門、大專院校、企業界等合作推出多元項目，預計一年內培育超過 5000 名人工智慧人才、訓練逾 5 萬名數位行銷人才。

針對人才培育部分，Google 台灣總經理陳俊廷表示，Google 將針對人工智慧、數位行銷、內容創作、程式開發與新聞傳播等五大領域，培養 AI 時代在地所需人才，人工智慧領域將針對台大、清大、交大與成大已在人工智慧領域有鑽研的學術人員，舉辦 AI 創新研究營，並於暑假請全球各地 Google 專家來台，協助目前進行研究計劃的學生與國際接軌，開發更多 AI 應用，此外，Google 也將在北中南部舉辦教師研習營，推動 AI 教育普及化。

數位行銷領域部分，陳俊廷表示，首次在台推出「Google 數位學程」，讓學生、求職者與中小企業等，都能隨時線上學習技能，除線上平台外，這次也會將設立實體教育空間，將在台南文創園區設置長達 1 年的訓練空間與課程，而台中也將提供數位教育訓練課程，但具體地點還在評估，未來也有機會在其他地方成立實體教育空間，此外，該學程也將邀請台大、政大與交大等大專院校師生參與，也與外貿協會等組織合作，將學程推廣給中小企業主。

內容創作領域方面，陳俊廷指出，這次將透過全中文化的 YouTube 創作者學院線上課程平台，讓有志於創作影音的人，學習如何打造成功的頻道，線下更與政大與世新大學合作，將 YouTube 頻道經營技巧融入實體課程。

程式開發領域部分，陳俊廷表示，台灣一直是全球前五大 Google Play 市場，開發者實力不容小覷，且近 4 年來，台灣開發者 app 的海外下載量成長了 10 倍之多，將協助台灣開發者提升執笠、了解更多開發工具，今年也將舉辦「Android 開發者教師培訓營」，傳授 Android 程式開發技巧。

針對新聞傳播領域，陳俊廷表示，今年也將首度在台推出「Google 新聞實驗室 (News Lab)」實體訓練活動，協助新聞從業人員與傳播學院師生，面對數位時代的挑戰。

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