大陸暱稱祖克伯小扎 李奧納多是小李子

（中央社記者陳家倫上海21日電）「小扎出來說話了」、「小扎頭又大了」，臉書用戶個資外洩事件曝光後，陸媒很關注。有趣的是，不少網路新聞推播以「小扎」開頭，原來這是大陸民眾對臉書創辦人祖克柏的暱稱。

臉書用戶個資遭濫用的醜聞持續擴大，臉書（Facebook）今天指出，就政治顧問業者劍橋分析公司（Cambridge Analytica）濫用數據、不當取得臉書5000萬名用戶資料，臉書被「欺騙」，深感「憤慨」。

臉書先前不斷傳出可能前進中國，濫用個資的新聞爆發後，也引來陸媒關注。有趣的是，一些網路媒體在報導時暱稱祖克柏（Mark Zuckerberg）為「小扎」，一切皆因祖克柏在大陸的譯名叫做「扎克伯格」而起。