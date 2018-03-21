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中央社

大陸暱稱祖克伯小扎 李奧納多是小李子

中央社2018/03/21 14:56
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海21日電）「小扎出來說話了」、「小扎頭又大了」，臉書用戶個資外洩事件曝光後，陸媒很關注。有趣的是，不少網路新聞推播以「小扎」開頭，原來這是大陸民眾對臉書創辦人祖克柏的暱稱。

臉書用戶個資遭濫用的醜聞持續擴大，臉書（Facebook）今天指出，就政治顧問業者劍橋分析公司（Cambridge Analytica）濫用數據、不當取得臉書5000萬名用戶資料，臉書被「欺騙」，深感「憤慨」。

臉書先前不斷傳出可能前進中國，濫用個資的新聞爆發後，也引來陸媒關注。有趣的是，一些網路媒體在報導時暱稱祖克柏（Mark Zuckerberg）為「小扎」，一切皆因祖克柏在大陸的譯名叫做「扎克伯格」而起。

由於大陸民間習慣以姓氏暱稱他人，若姓王，年紀輕的、不分男女都叫小王。於是，被中國大陸譯為「扎克伯格」的祖克柏，就被陸媒暱稱為「小扎」，但傳統媒體多數仍稱「扎克伯格」。

大陸網媒在報導這名科技業重量級人物時，用語也非常「鄉民」，例如搜狐科技今天就在標題寫下「洩露用戶隱私這口大鍋，小扎是甩不掉的」、「苦難重重的Facebook與佛系小扎，能擋得住『紙牌屋』危機嗎？」

2016年祖克柏在天安門前路跑時，新浪網即撰發「小扎入京『服霧』 Facebook要來了麼」，內容提到，小扎「裸肺」跑過天安門，見了馬雲又見高官劉雲山，這一系列活動，不少網友猜測Facebook這是「入華有戲」啊。

至於美國影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）在大陸的譯名雖為「萊昂納多」，但大陸早期的流行文化深受港台影響，民間也就跟著港台譯名而暱稱他為「小李」、「小李子」。

2016年李奧納多得到奧斯卡金像獎最佳男主角時，「小李子」一詞洗板各家大陸網媒。（編輯：馮昭）1070321

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