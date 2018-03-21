蔡英文：將一個個徵詢　最後決定新北市長

新北市長人選難產，傳出民進黨基層焦慮。民進黨新北市黨部主委余天今(21)日出席中常會，親自向蔡英文總統兼黨主席報告新北市民的焦慮。蔡英文表示，黨中央會「一個一個徵詢可能人選」，並在四月底決定民進黨新北市長參選人。

余天表示，目前支持民進黨的新北市民都很焦慮，紛紛找他談這件事，指出民進黨在新北市選戰不能沒有「母雞」。蔡英文表示，如果是這樣，就請余天暫時權充大家的母雞，民進黨新北市長人選將在黨中央一個一個徵詢之後決定人選，時間預定是四月底。

余天表示，蔡英文主席並沒有授權他去約詢與整合新北市長人選，因此仍必須等黨中央啟動這項作業。