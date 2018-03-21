NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈沒人擋子彈　楊金龍首個挑戰竟是這突宣布辭職　緬甸總統：想休息一下理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

蔡英文：將一個個徵詢　最後決定新北市長

記者陳弘志／台北報導2018/03/21 15:19
▲蔡英文總統兼民進黨主席表示，黨中央會一個一個徵詢可能人選，並在四月底決定民進黨新北市長參選人。（資料照／記者陳弘志攝）
▲蔡英文總統兼民進黨主席表示，黨中央會一個一個徵詢可能人選，並在四月底決定民進黨新北市長參選人。（資料照／記者陳弘志攝）

新北市長人選難產，傳出民進黨基層焦慮。民進黨新北市黨部主委余天今(21)日出席中常會，親自向蔡英文總統兼黨主席報告新北市民的焦慮。蔡英文表示，黨中央會「一個一個徵詢可能人選」，並在四月底決定民進黨新北市長參選人。

余天表示，目前支持民進黨的新北市民都很焦慮，紛紛找他談這件事，指出民進黨在新北市選戰不能沒有「母雞」。蔡英文表示，如果是這樣，就請余天暫時權充大家的母雞，民進黨新北市長人選將在黨中央一個一個徵詢之後決定人選，時間預定是四月底。

余天表示，蔡英文主席並沒有授權他去約詢與整合新北市長人選，因此仍必須等黨中央啟動這項作業。

民進黨新北市黨部主委余天也說，前行政院長游錫堃的態度已經軟化，不排除未來代表民進黨參選新北市長，「但是黨中央總要有人有點動作」。

余天指出，已經有 16、17 名市議員連署請游出來參選。游之前表態自己不願再選，強調他已退休，甚至開始騎單車全省跑透透，「如果現在有人需要他，他當然有意願出來。但是，中央總要有人有點動作吧！」

余天表示，他之前已經向游錫堃提過，游說要讓機會給年輕人，因為上一次他參選沒有資源，選得也很累。余天說，但是這一次有這麼多市議員連署，他也找游深談，游說「唉！這樣怎麼辦呢？」也嘆了一口氣。余天強調，「他的態度已經有軟化」。

關鍵字蔡英文余天新北市長選舉民進黨
藍北市議員提未半　郝：策略出問題澎湖縣國民黨提名前縣長賴峰偉參選

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan