蔡英文：將一個個徵詢　最後決定新北市長

新北市長人選難產，傳出民進黨基層焦慮。民進黨新北市黨部主委余天今(21)日出席中常會，親自向蔡英文總統兼黨主席報告新北市民的焦慮。蔡英文表示，黨中央會「一個一個徵詢可能人選」，並在四月底決定民進黨新北市長參選人。
余天表示，目前支持民進黨的新北市民都很焦慮，紛紛找他談這件事，指出民進黨在新北市選戰不能沒有「母雞」。蔡英文表示，如果是這樣，就請余天暫時權充大家的母雞，民進黨新北市長人選將在黨中央一個一個徵詢之後決定人選，時間預定是四月底。
余天表示，蔡英文主席並沒有授權他去約詢與整合新北市長人選，因此仍必須等黨中央啟動這項作業。
民進黨新北市黨部主委余天也說，前行政院長游錫堃的態度已經軟化，不排除未來代表民進黨參選新北市長，「但是黨中央總要有人有點動作」。
余天指出，已經有 16、17 名市議員連署請游出來參選。游之前表態自己不願再選，強調他已退休，甚至開始騎單車全省跑透透，「如果現在有人需要他，他當然有意願出來。但是，中央總要有人有點動作吧！」
余天表示，他之前已經向游錫堃提過，游說要讓機會給年輕人，因為上一次他參選沒有資源，選得也很累。余天說，但是這一次有這麼多市議員連署，他也找游深談，游說「唉！這樣怎麼辦呢？」也嘆了一口氣。余天強調，「他的態度已經有軟化」。