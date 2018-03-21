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中央社

沙烏地王儲與川普相見歡 敏感問題擱一邊

中央社2018/03/21 15:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼今天在白宮受到美國總統川普熱情歡迎，川普盛讚兩國之間的「偉大友誼」，但沒有提及關係迅速升溫下暗藏的癥結點。

在攝影機前，川普與沙烏地王位繼承人穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）不斷示好，拍背、握手、燦笑樣樣來，還不時美言幾句。穆罕默德．沙爾曼這次出訪，尋求替自己領袖資格貼點金。

法新社報導，兩人準備前往白宮內閣會議廳（Cabinet Room）共進午餐時，川普說：「能邀請沙烏地阿拉伯王儲與我們一起是我們的榮幸。這段關係可能是史上最堅實，我們了解彼此。」

穆罕默德．沙爾曼現年32歲，這是他奠定他在沙國實質政治領袖地位、推動西方國家長期要求的經濟社會改革以來，首次造訪白宮。

川普觸及沙國內部敏感的人事異動，他說：「你上一次訪問白宮後，出現一些重大變化。」他說：「你上一次是王儲，現在不僅是王儲而已。」川普還說，他想念沙爾曼的父親、國王沙爾曼（King Salman），期盼能很快見到他。

穆罕默德．沙爾曼傳達的改革主意訊息，以及投資美國的承諾，讓他深獲大他39歲的政治素人川普，及美國駙馬爺庫許納（Jared Kushner）的歡心。

川普與穆罕默德．沙爾曼在伊朗軍事行動主義、中東和平與放寬沙國極端保守法律議題上意見一致，在巨額投資上也有志一同。

川普說：「沙烏地阿拉伯是非常富有的國家，但願他們將把一些財富分享給美國，以創造就業的方式、以購買全球最棒的武器的方式。」

但在沙國王儲全面造神活動與盛讚「關係從未如此好過」的美言下，潛藏著數個可能破壞蜜月期的問題。

第一，就在穆罕默德．沙爾曼抵達華府時，傳出沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）對於在紐約掛牌上市興趣轉淡，這是川普公開遊說的議題，今天卻閃避了相關提問。

再來，沙國也對美國一項法規表達擔憂之意。這項法規讓沙烏地阿拉伯暴露於遭911恐攻罹難者家屬控告求償的風險，利雅德當局希望這條法律能夠取消。

還有一個摩擦點是葉門戰爭。沙國率領聯盟對抗獲得伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍。

那場破壞性的3年衝突，是身兼國防部長的穆罕默德．沙爾曼最早的試煉場之一，但卻充斥多項指控，包括殘害平民與戰略偏移。

王儲離開白宮的數小時後，聯邦參議院以55票對44票，否決美國兩黨一個目的在撤銷美國在這場戰爭中對聯軍提供情報、偵察等支援的法案。

外界也預期川普將施壓王儲來終結與卡達的僵局。這場僵局破壞波斯灣合作理事會（Gulf CooperationCouncil）團結，也讓川普在大衛營舉行美國與波灣峰會的計畫出現變數。

不過，最棘手的議題或許是沙國的核子計畫。這項計畫號稱是以民生為中心，但有可能在迅雷不及掩耳的速度下成為打造武器的平台。

穆罕默德．沙爾曼最近受訪時告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「沙烏地阿拉伯不想取得任何核彈，但無庸置疑的是，如果伊朗發展核彈，我們會以最快速度跟進。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1070321

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