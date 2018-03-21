NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈突宣布辭職　緬甸總統：想休息一下偏鄉法律服務　行動專車周末上梨山理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

日月潭停車場植樹 遊客更貼近保安林

中央社2018/03/21 15:03
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）位於日月潭風景保安林的水秀停車場因附近竹叢開花老化，造成停車場局部下陷，日月潭管理處、南投林管處今天種下青楓及山櫻花，盼恢復風景保安林功能，並使民眾更貼近。

日月潭向山遊客中心對面的水秀停車場因四周竹叢陸續開花老化，造成停車場局部小面積下陷，林務局南投林區管理處與交通部觀光局日月潭國家風景區管理處攜手，今天種植變葉樹種青楓、誘鳥植物山櫻花共30株，盼恢復風景保安林功能及增添日月潭湖畔景色。

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢說，響應今年國際森林日主題「森林與永續城市」，與南投林管處規劃日月潭植樹，盼藉造林使遊客更親近大自然景觀及享受日月潭綠色生態，並推廣森林價值與環境永續理念，同時贈送苗木給民眾為改善地球氣候盡一份心力。

南投林管處祕書王怡靖說，保安林基於社會公益及特定對象的保全目的而劃設，今天在0.1公頃土地種下青楓及山櫻花兩種原生景觀樹種，希望發揮國土保安、水源涵養、營造動植物生態棲地功能，還可讓民眾更貼近保安林，增加風景保安林多元價值。

現場贈送臭氧吸收力較大的水黃皮、滯塵力強的金露花、可淨化甲醛的朱槿共2000株苗木給民眾，吸引不少人特地停車領取。王怡靖說，健康樹木可提供新鮮氧氣，還可攔阻吸附空氣落塵及有害物質，記得定期澆水、除草及防治病蟲害，使苗木發揮最佳效用。

根據南投林管處資料，第1613號風景保安林面積約675公頃，位於日月潭周邊，分布海拔750到1300公尺，林相為闊葉林及竹林，劃設目的維護日月潭風景特定區優良景緻及涵養水源、防止土砂流入淤積日月潭，今天透過植樹贈苗讓民眾認識風景保安林重要性。（編輯：管中維）1070321

國健署：國二女可望補打子宮...三大法人買超台股6.35億元

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan