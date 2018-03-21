美國將升息但美元偏弱 利率與匯率的關聯性已脫鉤？

利率升高匯率自然走強，似乎是不需要太多解釋的基本觀念，不過拿來看這兩年美元的走勢，會發現完全不適用。

據《彭博》報導，管理 2.8 兆美元資產的 State Street Global Advisors，近來對美元的看法已由多頭轉為中立，公司全球外匯主管 James Binny 表示，利率、匯率的關聯性似乎已經斷裂，這在美元兌日元匯率上尤其明顯。

美國已經進入升息循環，日本央行則重申超寬鬆貨幣政策，但 2018 年美元兌日元依舊走弱，市場預期美國今年有 3-4 次升息，日本貨幣政策不變，也改變不了當前的趨勢。