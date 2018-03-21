貿易戰 許勝雄：關稅無法扭曲全球分工體系

全國工業總會理事長許勝雄今天出席三三會例會時受訪表示，兩大經濟體之間的角力，隨時都會存在，不會消失，就讓大國去傷腦筋，台灣能做的是將投資環境建構的更好，才有正能量抵抗全球積極招商引資的磁吸效應。

外界擔憂，透過全球價值鏈擴散的骨牌效應，美中貿易戰一旦開打，新興經濟體的台灣、南韓將首當其衝。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）美中貿易戰恐將開打，外界擔心台灣首當其衝，工業總會理事長許勝雄今天表示，全球資源會做最有效配置，無法單純靠關稅扭曲全球分工體系。

他相信，資源會做更有效率、價值的分配，全球分工體系是無法單純靠關稅扭曲的。

許勝雄指出，台灣是海島型經濟，現在全世界政府都積極招商引資發展經濟，其實這就像是一場國際間投資環境吸引力的「拔河比賽」，政府應重新思考重商理念，加強招商引資。企業則在研發、專利及人才培育上多著力，確保自身競爭力提升，並在更多國家及經濟區塊布局，增加企業因應大環境改善的彈性跟能力。（編輯：林孟汝）1070321