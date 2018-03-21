乳房大小不一羞於就醫 醫護勸說切除腫瘤

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）乳房怎麼一邊大一邊小？沈姓婦人到醫院開刀，護理師發現沈婦左胸比右胸大很大，不像是有作過隆乳手術，醫師檢查發現，婦人左乳房有惡性葉狀瘤，提醒民眾不要因害羞不敢就醫。

衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷今天指出，39歲的沈姓婦人因為闌尾炎住進醫院開刀，不過在接受手術時，開刀房的護理師發現婦人怎麼乳房一邊大一邊小，左胸比右胸大了約5個罩杯，他懷疑狀況不單純，說服病患接受檢查，結果是左乳房有惡性葉狀瘤，大小約10公分左右。

李忠懷說，護理師看到婦人乳房的情形時，曾詢問婦人是否要檢查一下，可是被婦人拒絕，後來他親自去找婦人，沈婦說左邊乳房有硬塊，時間長達2年多，而為了不引人注意，婦人會穿著寬鬆的衣服，雖然左乳房不斷變大，但是因為不會疼痛，因此就拖著沒有去看醫生。