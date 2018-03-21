NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈田馥甄做麵包　笑從憨兒中獲力量插翅難飛！通緝犯竟搭公車逃逸理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

乳房大小不一羞於就醫 醫護勸說切除腫瘤

中央社2018/03/21 15:21
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）乳房怎麼一邊大一邊小？沈姓婦人到醫院開刀，護理師發現沈婦左胸比右胸大很大，不像是有作過隆乳手術，醫師檢查發現，婦人左乳房有惡性葉狀瘤，提醒民眾不要因害羞不敢就醫。

衛福部彰化醫院外科醫師李忠懷今天指出，39歲的沈姓婦人因為闌尾炎住進醫院開刀，不過在接受手術時，開刀房的護理師發現婦人怎麼乳房一邊大一邊小，左胸比右胸大了約5個罩杯，他懷疑狀況不單純，說服病患接受檢查，結果是左乳房有惡性葉狀瘤，大小約10公分左右。

李忠懷說，護理師看到婦人乳房的情形時，曾詢問婦人是否要檢查一下，可是被婦人拒絕，後來他親自去找婦人，沈婦說左邊乳房有硬塊，時間長達2年多，而為了不引人注意，婦人會穿著寬鬆的衣服，雖然左乳房不斷變大，但是因為不會疼痛，因此就拖著沒有去看醫生。

李忠懷表示，他們幫婦人進行乳房超音波以及粗針穿刺切片等檢查，發現是邊緣性葉狀瘤，由於腫瘤約10公分大，於是進行左乳全切除手術，他解釋，葉狀瘤的標準處理程序是進行手術切除，因為腫瘤時間久了就會變成惡性，所幸婦人沒有癌細胞轉移的問題。

李忠懷說，在鄉下地區，婦人比較保守內向，即使發現自己的乳房有腫塊也因為害羞不敢就醫，認為只要不會感覺疼痛就沒有關係，他呼籲，45歲以上的婦女應該每2年就做一次乳房攝影，有乳癌家族病史者，40歲就要做乳房攝影檢查，而婦女朋友如果乳房觸摸到腫塊或乳頭有分泌物，一定要馬上就醫。（編輯：李錫璋）1070321

大陸品牌手機傳遭裝惡意軟體...桃園大園中壢22日停水9小...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan