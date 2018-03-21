桃園大園中壢22日停水9小時 2600戶受影響

葉雲亮表示，停水區域包括中壢區的領航南路一至四段、領航北路一至四段、洽溪路、公園路一至二段、新生路三至四段、民權路三至四段、高鐵南路一至二段、高鐵北路一至二段、致祥一至三街、青峰路一至二段、青埔路一至二段、青埔一至十街、青商路、青松街、青心路、青昇路、青昇一至二街、青溪路一至二段。

台灣自來水公司第二區管理處副處長葉雲亮今天受訪表示，水公司為進行「高鐵區水壓水量監控設備增設」工程，將從明天晚間9時起停水9小時，直到23日清晨6時才恢復供水，籲請民眾預先儲水備用。

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）自來水公司第二區管理處將從明天晚間9時起，辦理「高鐵區水壓水量監控設備增設」，桃園市大園與中壢地區約2600戶家庭將停水9小時，為降低停水影響，提醒民眾預先儲水備用。

另外包括高鐵站前西路一至二段、永春路、永發路、永平路、永興路、永能路、大豐一至四街、大成路一至二段、大智路、大安街、大仁路、大勇路、大華一至二街、皇家一至七街、春德路、華泰名品城大道、致祥一至三街、致善路一至二段、致成路、致維路、致遠路、致遠一至二路、文平路、文康路、文興路、文智路、文安街、文昌路、文發路、文德路、文明街。

大園區則有五權里、埔心里、橫峰里、中正東路一至三段、中山南路一至二段、五青路等處受影響。停水總戶數約2600戶。水公司也表示，工程完工後將可更有效率監控高鐵區的水壓水量，不過如遭逢大雨工程將順延。

葉雲亮呼籲停水期間記得關閉抽水機電源，以免造成馬達損壞，並預先於停水前6小時完成儲水，避免在停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

水公司表示，民眾在恢復供水後如果仍無水可用，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。（編輯：管中維）1070321