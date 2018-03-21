團體陳情平反扁案 陳師孟：一定盡力而為

（中央社記者劉麗榮台北21日電）台灣社、永社等團體今天向監察委員陳師孟陳情，要求平反扁案，彈劾當初迫害前總統陳水扁的司法官等人。陳師孟說，這是他當監委的使命感，一定盡力而為。

台灣社社長張葉森，永社理事長、陳水扁辯護律師鄭文龍、台灣北社社長李川信、台灣南社社長張復聚、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿等團體代表下午到監察院門口陳情。

張葉森說，司法改革是人民最大的期望，而扁案的公平正義，就是司改是否有在進行的指標，陳水扁卸任後即被收押，種種調查偵審程序不正義，馬英九甚至公然干涉司法，希望陳師孟能平反扁案，彈劾違法的法官與檢察官。