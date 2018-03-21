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中央社

團體陳情平反扁案 陳師孟：一定盡力而為

中央社2018/03/21 15:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北21日電）台灣社、永社等團體今天向監察委員陳師孟陳情，要求平反扁案，彈劾當初迫害前總統陳水扁的司法官等人。陳師孟說，這是他當監委的使命感，一定盡力而為。

台灣社社長張葉森，永社理事長、陳水扁辯護律師鄭文龍、台灣北社社長李川信、台灣南社社長張復聚、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿等團體代表下午到監察院門口陳情。

張葉森說，司法改革是人民最大的期望，而扁案的公平正義，就是司改是否有在進行的指標，陳水扁卸任後即被收押，種種調查偵審程序不正義，馬英九甚至公然干涉司法，希望陳師孟能平反扁案，彈劾違法的法官與檢察官。

陳情團體遞交的陳情文指出，要求監察院糾舉、彈劾前檢察總長陳聰明、黃世銘，檢察官林喆慧、越方如、法官蔡守訓等人，這些司法官以違法不公正方式配合馬英九整肅陳水扁。陳水扁涉第二次金改案2009年11月一審判決無罪，馬英九以總統身分公開表示不能認同此一判決，公然干預個案。

陳情文指出，陳水扁所涉國務機要費案與馬英九涉特別費案，性質上並無不同，但承審法官蔡守訓將扁案重判無期徒刑，馬案卻無罪判決。

陳師孟親自接下陳情書，並邀請團體代表上樓到辦公室坐坐。陳師孟說，他當初會接受監察委員的任命，陳情所提事件是他主要的動力和使命感，「我一定會盡力而為。」（編輯：張均懋）1070321

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