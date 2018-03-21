圖輯／田馥甄嘗試做麵包　笑從憨兒中獲得力量

HEBE田馥甄今（21）日出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會，擔任公益大使的她首次與喜憨兒合作做麵包，她開心的表示，憨兒們真的都很會鼓勵人，不管她麵包做得怎麼樣，他們都會給她最誠摯的鼓勵，讓她內心有滿滿的溫暖，甚至開玩笑說，每天工作的時候都帶他們一起好了。