圖輯／田馥甄嘗試做麵包　笑從憨兒中獲得力量

▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
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▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
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▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
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▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）
▲HEBE田馥甄出席喜憨兒基金會「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.21）