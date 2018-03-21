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政治

遼寧艦駛離我空識區　首次與「奶媽」合體演訓

記者林仕祥／台北報導2018/03/21 15:26
▲中國大陸遼寧號航艦21日中午駛離我空識區，預計將與航艦大奶媽「呼倫湖」號，首次進行遠海長訓。（圖／中國軍網資料照）
▲中國大陸遼寧號航艦21日中午駛離我空識區，預計將與航艦大奶媽「呼倫湖」號，首次進行遠海長訓。（圖／中國軍網資料照）

國防部長嚴德發今（21）日稍早證實，中國大陸航艦遼寧號南下駛進台海，國軍機劍全程監控。國防部隨後發出新聞稿表示，遼寧號航艦編隊已於中午12點半左右，駛離我國防空識別區，續向西南航行。據了解，這次也是遼寧號與航艦大奶媽「呼倫湖」號，首次進行遠海長訓。

遼寧艦航艦在數艘作戰艦的護衛下，本月18日至19日在青島至連雲港以東海域，進行重大軍事活動，並於20日晚間8時進入我國東北空識區，沿台海中線以西航行，並於21日中午12時30分左右，脫離我國西南空識區，國軍派出機艦全程偵監。國防部研判，遼寧號編隊往西南航行，是為執行跨區演練。

此外，「有航艦大奶媽」之稱的901型綜合補給艦「呼倫湖」號，日前也經由台海南下，首次和遼寧號共同進行遠海長訓。901型綜合補給艦是大陸海軍最新一代的海洋綜合補給艦，首艘「呼倫湖」號於去年9月1日正式服役，屬於南部戰區海軍，排水量達48000，最高航速可達25節，被譽為補足大陸航艦最後一塊短版。

遼寧號航艦則是大陸第一代及第一艘航艦，原為蘇聯正在建造的航艦「瓦良格號」，蘇聯解體時，建造進度僅達67.3%，於1998年由烏克蘭轉售給中國大陸，並由陸方建造完工，排水量達67500，航速最高達30節，武器裝備有3套紅旗-10艦對空飛彈系統、3座1130近防炮、2枚RBU-12000反潛火箭、6套×24管幹擾彈發射器；搭載的艦載機有24架殲-15戰鬥機、4架直-18J預警直升機、6架直-18F反潛直升機、2架直-9C搜救直升機。

大陸國家習近平近來大力增強海軍實力，力求突破美國第一島鏈的封鎖，開始「下餃子式」的建造航艦，和遼寧號同型、採滑跳式甲板的001A航艦已經下水；第二代航艦002型航艦也在建造中，預計採用電磁彈射器系統，殲20隱形戰機也可望部署其上，戰鬥力相較遼寧號明顯大幅提升。

關鍵字遼寧艦呼倫湖號嚴德發國防部航母
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