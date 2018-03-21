牛市將邁向終結？瑞士信貸：時候未到

2 月的股市拋售潮，令許多投資人憂心，牛市是否已邁向終結？不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資長 Michael Strobaek 認為，時候未到。

根據 CNBC 報導，瑞士信貸持續在其投資組合中增持股票；Strobaek 強調，「我們買入股票，且對其表現感到滿意。」

Strobaek 稱，截至目前為止，「我們還沒看到牛市終結的跡象」。

瑞士信貸看好歐元區、新興市場股票，並預期能源、金融、資訊科技與電信產業，前景看俏。

政治事件難免造成市場動盪，Strobaek 說，過去包括英國脫歐、川普當選美國總統，都對股市帶來影響；他認為，「我們現在依然處在這樣的環境中」。