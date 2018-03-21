米其林餐盤推薦　義式餐酒咖啡館插旗101

業者表示，自餐廳成立以來，致力於將道地義大利美食與飲食文化帶進台灣。新店以義大利街邊餐酒咖啡館為形象，供應咖啡與輕食給民眾品嚐。像是主廚手工現作的羅馬方形比薩、帕里尼三明治、經典手作麵包、可口手工餅乾，以及曾獲世界冠軍的夢幻 Gelato 義大利冰淇淋都相當推薦。

獲選 2018 年台北米其林指南餐盤推薦， IL MERCATO 義瑪卡多義大利餐廳首度於台北 101 開設全新型態的餐酒咖啡館，以美食、咖啡、酩酒為核心，打造猶如身處義大利街邊的用餐體驗，每周五還會舉辦正宗的「 Aperitivo （義大利餐前小酌）」，讓台灣民眾感受正統義式風情。



▲現作的羅馬方形比薩、帕里尼三明治、經典手作麵包、可口手工餅乾，以及曾獲世界冠軍的夢幻 Gelato 義大利冰淇淋都相當推薦。（圖／IL MERCATO）

餐酒咖啡館與其他咖啡館最大的不同點，是增加單杯酒類品飲服務，民眾可點杯義大利葡萄酒，無論獨飲或是與朋友小聚，體會義大利人生活的閒逸舒適。

此外，每周五還會舉辦「 Aperitivo 」活動，民眾可無限品嘗 6 至 8 款美酒，並搭配主廚特製下酒菜。 Aperitivo 指的是義大利餐前小酌時光，由於義大利晚餐時間是晚上 9 點，當地人習慣在下班後到晚餐前的時間，品嘗美酒小食，一天工作的疲憊便隨之卸下。

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