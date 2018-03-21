政見會另類穿著　侯友宜「做自己」

人生總有第一次！侯友宜今（21）日參加國民黨新北市長初選電視政見發表會的錄影；針對國民黨新北市長初選的政見發表會，需經過黨部審核、剪接才能播出的看法？爭取國民黨新北市長提名的侯友宜表示，黨部怎麼說，他就怎麼做。
侯友宜強調，他從來沒想這麼多，黨部怎麼說，他就怎麼做，一切配合大家的遊戲規則，他都給予尊重！協調會上是否有提及那些的內容是禁止發表？侯友宜說，「我不知道這款代誌（台語）！」也不瞭解這些事情，一切給黨部來做決定！
對於首度體驗電視的政見會，侯友宜指出，他以平常心面對，昨日與幕僚練習2遍，感覺沒有想像中困難，因此昨晚就早早的休息，以最佳狀態呈現在螢光幕前；不過，不太習慣長時間面對攝影機與棚內的強光，「還是比較喜歡面對人群」。
侯友宜說，他以「安居樂業」、「新北轉大人」、「城市光榮感」作為3段主軸，呈現7年副市長任內對於新北市的感情；過程並且大量使用最輪轉的台語，同時搭配相關照片與有力的手勢，具體描繪當選後將如何建設新北市的構想與願景。
侯友宜的穿著和平日幾乎沒有兩樣，簡單的白襯衫搭配亮灰色夾克；侯友宜認為，這次的選舉就是「做自己」，他不習慣穿西裝打領帶，沒有特別花心思在衣著方面，也鼓勵民眾能夠按時收看，瞭解政見的訴求，在電話民調過程支持他。
國民黨新北市黨部委託新視波有線電視錄製初選的電視政見發表會，並提供其它14家有線電視同步於公共頻道播出；影片內容分為3集，每集60分鐘，首播為3月28、29、30日晚間6點半至7點半，隔天晚間8點半至9點半重播。