NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈IS鎖定世界盃？梅西慘淪宣傳主角全聯走過20年　林敏雄分享心得理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

政見會另類穿著　侯友宜「做自己」

記者陳志仁／新北報導2018/03/21 15:48
▲侯友宜今（21）日參加國民黨新北市長初選電視政見發表會的錄影，強調這次的選舉就是「做自己」。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.21）
▲侯友宜今（21）日參加國民黨新北市長初選電視政見發表會的錄影，強調這次的選舉就是「做自己」。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.21）

人生總有第一次！侯友宜今（21）日參加國民黨新北市長初選電視政見發表會的錄影；針對國民黨新北市長初選的政見發表會，需經過黨部審核、剪接才能播出的看法？爭取國民黨新北市長提名的侯友宜表示，黨部怎麼說，他就怎麼做。

侯友宜強調，他從來沒想這麼多，黨部怎麼說，他就怎麼做，一切配合大家的遊戲規則，他都給予尊重！協調會上是否有提及那些的內容是禁止發表？侯友宜說，「我不知道這款代誌（台語）！」也不瞭解這些事情，一切給黨部來做決定！

對於首度體驗電視的政見會，侯友宜指出，他以平常心面對，昨日與幕僚練習2遍，感覺沒有想像中困難，因此昨晚就早早的休息，以最佳狀態呈現在螢光幕前；不過，不太習慣長時間面對攝影機與棚內的強光，「還是比較喜歡面對人群」。

侯友宜說，他以「安居樂業」、「新北轉大人」、「城市光榮感」作為3段主軸，呈現7年副市長任內對於新北市的感情；過程並且大量使用最輪轉的台語，同時搭配相關照片與有力的手勢，具體描繪當選後將如何建設新北市的構想與願景。

侯友宜的穿著和平日幾乎沒有兩樣，簡單的白襯衫搭配亮灰色夾克；侯友宜認為，這次的選舉就是「做自己」，他不習慣穿西裝打領帶，沒有特別花心思在衣著方面，也鼓勵民眾能夠按時收看，瞭解政見的訴求，在電話民調過程支持他。

國民黨新北市黨部委託新視波有線電視錄製初選的電視政見發表會，並提供其它14家有線電視同步於公共頻道播出；影片內容分為3集，每集60分鐘，首播為3月28、29、30日晚間6點半至7點半，隔天晚間8點半至9點半重播。

關鍵字侯友宜電視政見發表會國民黨新北市長選舉
偏鄉法律服務　行動專車周末上梨山古坑華山春分惜山祭　疼惜大自然

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan