政見會另類穿著　侯友宜「做自己」

人生總有第一次！侯友宜今（21）日參加國民黨新北市長初選電視政見發表會的錄影；針對國民黨新北市長初選的政見發表會，需經過黨部審核、剪接才能播出的看法？爭取國民黨新北市長提名的侯友宜表示，黨部怎麼說，他就怎麼做。

侯友宜強調，他從來沒想這麼多，黨部怎麼說，他就怎麼做，一切配合大家的遊戲規則，他都給予尊重！協調會上是否有提及那些的內容是禁止發表？侯友宜說，「我不知道這款代誌（台語）！」也不瞭解這些事情，一切給黨部來做決定！

對於首度體驗電視的政見會，侯友宜指出，他以平常心面對，昨日與幕僚練習2遍，感覺沒有想像中困難，因此昨晚就早早的休息，以最佳狀態呈現在螢光幕前；不過，不太習慣長時間面對攝影機與棚內的強光，「還是比較喜歡面對人群」。