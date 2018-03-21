臉書突然宣布辭職　緬甸總統：我想休息一下

▲據傳廷覺（圖）近來健康狀況不佳，且不斷於海外尋求治療。（圖／翻攝自法新社 , 2018.3.21）

就任即將滿 2 年的緬甸總統廷覺（Htin Kyaw），今（21）日上午在臉書上語出驚人地表示，因為想要休息一段時間，因此決定辭去總統一職。

綜合外國媒體報導，今天上午，廷覺在臉書上宣布，自己因為想要休息一陣子，因此決定要辭去總統一職，隨後官方也證實了這項消息。有消息透露，廷覺近來健康狀況不佳，且不斷於海外尋求治療，因此才決定要辭職。



▲緬甸的精神領袖翁山蘇姬（圖），礙於該國憲法限制，無法競選總統。（圖／翻攝自歐新社 , 2018.3.21）

報導指出，根據緬甸自 2008 年起實行的新憲法，廷覺在辭職之類的 7 天之內，總統的職位將由現任副總統敏瑞（Myint Swe）暫時代理，直到緬甸聯邦議會在 7 天內選出新的繼任人選；至於緬甸的精神領袖翁山蘇姬，其丈夫和孩子皆擁有外國籍，因此在緬甸憲法的限制之下，她無法競選總統。



▲外界認為，廷覺（圖左）其實只是一個「傀儡總統」，實際的掌權者為翁山蘇姬（圖右）。（圖／翻攝自 NPR , 2018.3.21）

廷覺上任於 2016 年 3 月 31 日，是緬甸首位民選的「文人總統」。他的就任，結束了緬甸長達 54 年的軍政府統治；不過外界則認為，廷覺其實只是一個「傀儡總統」，實際的掌權者為翁山蘇姬。