日治鐵道建築圖數位化 台北機廠典藏

文化部政務次長楊子葆表示，文化部正在推動的台北機廠國家鐵道博物館計畫，除了國定古蹟建築修復及實體展品蒐集外，也將以數位典藏為基礎，並透過國際合作，建立世界級的「雲端資料庫」。

文化部文化資產局今天在國立台灣博物館，舉辦「日治時期台灣鐵道建築圖面清查整理及數位化典藏計畫」成果發表會。此計畫由成功大學C-Hub成大創意基地執行，將日治時期台灣鐵道圖資史料運用數位技術進行典藏。

（中央社記者鄭景雯台北21日電）鐵道形塑了當代台灣的空間結構和城市紋理，1998年台博館發現日治台灣七大車站建築圖面及圖冊，文資局找來專家修復設計輸出圖、原稿並數位化，未來由台北機廠典藏展示。

1998年，台博館建置博物館空間的國定古蹟鐵道部裡，發現日治時期台灣七大車站（基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南及高雄）建築圖面及圖冊。由於鐵道形塑了當代台灣的空間結構和城市紋理，這批珍貴的史料除展現台灣建築工藝及交通工程技術的演進外，更是台灣城鄉社會發展最好的佐證。

文資局借重成功大學建築系及歷史系對圖面內容的專業分析，結合台南藝術大學博物館學與古物維護研究所在紙質文物修復與保存技術方面的專長，並與台博館合作建構數位典藏制度，讓史料不但得以妥善典藏，有利相關研究工作的進行，更可以強化史料的推廣與再運用。

文資局長施國隆表示，未來台北機廠不只是典藏台北機廠的文物，也有檔案文獻資料庫，台北機廠是台灣火車的修復工廠，代表台灣鐵路發展過程，未來全台所有的鐵路設計輸圖、原稿，都會保存下來並修復，典藏在台北機廠。

楊子葆指出，隨著數位化與網路應用的發展，以數位典藏為基礎，整合實體與虛擬世界中不同型態文化資源，並能被充分分享的「雲端資料庫」，是世界各國博物館規劃的最新趨勢。

透過雲端科技應用，博物館的實體典藏，可以突破空間的限制，為遠方的使用者參觀研究，而博物館也能透過網路，與國內外的博物館相互連結，擴展博物館的展示能量。（編輯：管中維）1070321