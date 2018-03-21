阿里山櫻王滿開 賞花趁早

賴龍輝指出，近來山區天氣暖和，位於阿里山工作站前、屬染井吉野櫻的「櫻王」，今天花況接近滿開，園區其他吉野櫻也陸續綻放，「櫻王」盛開景致，3月底前是最佳賞花期。

嘉義林管處祕書周恆凱表示，慶祝兒童節，阿里山森林遊樂區於清明5天連假（4月4日至8日），12歲以下兒童免費入園；搭配櫻花盛開，預估連假將吸引數以萬計遊客賞櫻，遊客需儘早做好規劃。

周恆凱指出，因應阿里山花季，公路總局後續於3月24日、25日及4月1日、4日、5日、6日、7日和8日，實施交通管制措施，包括小客車禁止上山，散客需搭大客車入園，管制時段除事先登記的遊覽車及接駁的大客車外，其他大客車也禁止。

周恆凱說，管制時段，嘉義端小客車為上午6至11時、大客車上午6至12時；南投端大、小客車都是上午7至11時。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070321