全台第一套排灣族本位教科書 老外也說讚

伍麗華說，編緝群由縣府徵選排灣族人，4名圖畫編緝為排灣族藝術家和耆老，4名內容編緝則曾經擔任過代課老師，英語編緝Daniel是排灣族女婿，另一名英語編緝林嫣勤是排灣族人，老公是斐濟籍。

屏東縣政府今天召開記者會，原住民處長伍麗華表示，縣府3年前開始著手排灣族本位教科書研發，以三地門鄉地磨兒國小為實驗學校，先以1至3年級為實驗對象，除了族語課程外，國語、英語、數學和自然也以排灣族生活背景編纂。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）屏東縣境內的排灣族，僅次於阿美族，是台灣原住民第2大族群，縣政府近年研發全台第一套排灣族本位教科書，吸引國內及許多有原住民國家的教育人員和官員參訪。

帶領編輯群的伍麗華表示，如果偏鄉和台北使用同樣的教科書，卻想像應具備同樣的學習成效，很不合理；如果用歐美觀點、台北觀點，偏鄉就會成為邊陲，唯有把偏鄉、原住民的主體性發揮出來，把孩子熟悉的人事時地物帶進課本，孩子容易懂，就樂意學。

伍麗華舉國語為例，要孩子學習「妙」、「飯」等字，課文題目為「奇妙的vaqu（小米）」，內容寫著「傳說以前的人只要放一粒小米，就能煮出許多小米飯」；再舉數學為例，要學生學習數字，內容講一個森林故事，然後有1隻山豬、2隻熊鷹、3隻黑熊、4隻猴子等等；英語也是以原住民的生活背景學習Let's sing、Let's run等等。

教材一面實驗一面修改，歷經3年，經測驗及大學教師評估，發現學生學習成效良好，試用教材教學3年的老師楊萍說，學生不再需要為了學習民族教育，而多讀一套教材。

這個計畫也受到原民會、國教署、國家教育研究院的重視與支持，原民會協助將教科書開發電子互動式教材；伍麗華說，許多有原住民的國家教育人士及官員多曾到地磨兒參訪，他們看到排灣族本位教材都覺得驚喜，並帶回參考。

總統蔡英文也曾經在臉書影片中表示：「對於這樣的教材感到十分驚訝，要留下來仔細閱讀。」

參與編寫英語教材的英國人Daniel，日前受邀到倫敦大學分享編寫教科書經驗，引發許多教授及研究生學術研究的興趣，還計畫來屏東參訪。

伍麗華表示，課程中心目前已完成1到4年級國語、英語、數學和自然排灣族本位教科書，今年會編完國語、數學1到6年級的教科書，提供縣內更多排灣族學校使用。（編輯：方沛清）1070321