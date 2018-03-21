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寶島職人守護民俗未來／打面師父林自賢傳承宗教藝術

保庇2018/03/21 15:18
寶島職人守護民俗未來／打面師父林自賢傳承宗教藝術（圖／保庇）
寶島職人守護民俗未來／打面師父林自賢傳承宗教藝術（圖／保庇）

（文／黃彥昇　民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）在廟會中八家將、官將、八將團這些陣頭出軍前都會有許多繁雜的前製作業，其中專門負責幫出軍團員畫臉譜的被稱為「面師」。在北部頗有名氣的林自賢師父，就是專門負責這一塊的「面師」。

北部知名面師林自賢。（圖／黃彥昇攝）
北部知名面師林自賢。（圖／黃彥昇攝）

保庇NOW與林自賢的相識是在2017年的青山王祭，當時替青山宮八將團以及還願將腳「打面」的就是林自賢。平時有正職的他大多是在假日才會替有出軍的將團「打面」。

面具上的八將臉譜都出自林自賢之手。（圖／黃彥昇攝）
面具上的八將臉譜都出自林自賢之手。（圖／黃彥昇攝）

林自賢在國中時期原本是運動健將，後來受傷才離開運動領域，剛好家族內有幾位親戚家中有經營廟宇，都有八家將團，就跟著一起學習。但當時北部的家將團在於臉譜這一塊比較沒有關注，幾年下來接觸到比較多的陣頭，就轉過頭來檢討自己的情況。後來經由朋友的介紹，到嘉義一位很有名的師父陳金鑫先生的門下學習。

林自賢的工具箱，放滿顏料與毛筆。（圖／黃彥昇攝）
林自賢的工具箱，放滿顏料與毛筆。（圖／黃彥昇攝）

陳金鑫先生所屬嘉邑如意振裕堂是傳承數代的八家將團，林自賢花了很長的一段時間跟陳老先生學習。「我願意讓你在旁邊看，並不代表我會手把手的教你。」林自賢這樣說，這是許多台灣老師父的觀念，師父領進門，修行在個人，要自己去領會其中的「眉角」，努力才會有結果。如今，他仍然感謝陳金鑫師父的磨練。

保庇NOW與林自賢在艋舺青山王祭相識。(圖／今日新聞資料照）
保庇NOW與林自賢在艋舺青山王祭相識。(圖／今日新聞資料照）

對於臉譜藝術的傳承，林自賢認為最困難的是「我們想教，人家不一定想學。」而且有不少人都是三分鐘熱度，因為一時的感興趣而來學習，「因為學習過程其實很枯燥乏味，就是拿著一支毛筆一直練，所以願意坐下來練習的很少。」

「這是我的興趣，我沒有把它當職業。」林自賢這麼說是因為害怕職業倦怠，而且現在北部的將團出團率沒有以前高，他真正想要做的是傳承。他不定期會開臉譜班傳授這些藝術，主要目的在推廣，希望能有更多人瞭解這一塊，讓更多人能對這塊領域改觀，而要改觀的最好作法，就是讓大家一起瞭解，一起參與。

林自賢解釋，他將臉譜視為宗教藝術，也包含了很多元素，除了傳統信仰，也有戲曲的成分在，有不少外國朋友喜歡這些東西，但在台灣卻常受到批評。他表示，現在宗教陣頭這個領域的確有老鼠屎，但大家如果只關注這些老鼠屎的話，「就會忽略那一鍋粥。」

詢問他在畫臉譜的時候是否有什麼禁忌？林自賢表示，他本身並沒有這些顧忌，也認為「誰說女孩子不能畫？」只要把「打面」當作一種詮釋，該注意的重點都有顧到，基本上是沒有任何禁忌的，但是該有的規矩，就要遵守。

記者詢問他能畫多少臉譜？他回答是自己也不知道。他拿起畫著八爺臉譜的面具，說是一個范將軍他就可以畫出十種以上，只要這個角色的特徵有表達出來，很多地方是面師可以自由發揮的。

林自賢在其徒弟李智文的臉上描繪范將軍的臉譜。（圖／黃彥昇攝）
林自賢在其徒弟李智文的臉上描繪范將軍的臉譜。（圖／黃彥昇攝）

在這次的採訪中，林自賢特別展演出自己的「打面」技術，在徒弟李智文的臉上畫了一個范將軍的臉譜，在「打面」的同時也不斷講解該注意哪些地方，例如要順著人的肌肉線條來畫，還有依據臉譜角色的性格不同要做不一樣的詮釋。以范將軍為例，因為祂性格火爆、剛烈，所以會以火焰的圖騰來表示。而一個臉譜的完成將近半個小時，因為一點都不能馬虎。

林自賢在其徒弟李智文的臉上描繪范將軍的臉譜。（圖／黃彥昇攝）
林自賢在其徒弟李智文的臉上描繪范將軍的臉譜。（圖／黃彥昇攝）

採訪的最後，林自賢說其實很多人在不了解傳統的情況下想試著去詮釋傳統，這個出發點沒有錯，但一個不小心，就很容易變成「消費傳統」，是他不願見到的情況。但他也自謙的認為自己也還在持續的學習，因為這個領域太過寬廣，很難有學完的一天，只能大家一起努力，才能讓宗教藝術發展得更加寬廣。

大功告成，感謝林自賢師父與李智文先生。（圖／黃彥昇攝）
大功告成，感謝林自賢師父與李智文先生。（圖／黃彥昇攝）

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關鍵字八家將林自賢臉譜面師
鐵扇公主竟是吃人惡鬼　牛魔...

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