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鐵扇公主竟是吃人惡鬼　牛魔王要考慮離婚了嗎

保庇2018/03/21 15:14
鐵扇公主竟是吃人惡鬼　牛魔王要考慮離婚了嗎（圖／保庇）
鐵扇公主竟是吃人惡鬼　牛魔王要考慮離婚了嗎（圖／保庇）

《西遊記》牛魔王的妻子鐵扇公主是羅剎女。但羅剎到底是什麼？是神，是鬼，是人？祂和夜叉之間又有什麼關係，為何二者常常被相提並論，聽說祂愛吃人是真的嗎？

羅剎到底是什麼說起來真有些困難，在印度神話中祂是象徵破壞、災厄的女神涅哩底（Niriti），也是疾病、恐怖、危險之神婆耶（Bhaya）。《佛學大辭典》指出羅剎是印度原住民，雅利安人征服印度後，被汙名化為惡人進而成為惡鬼的總稱。男羅剎，黑身朱發綠眼。羅剎女為絕美婦人。傳至東南亞則和當地神話結合，成為專吃屍體的惡靈。

羅剎吃食示意圖（圖／pixabay）
羅剎吃食示意圖（圖／pixabay）

《慧琳音義》：「此云惡鬼也食人血肉或飛空或地行捷疾可畏也」。《佛光大辭典》羅煞也是地獄的獄卒，專門責罵罪人又稱阿傍。《中華佛教百科全書》羅剎指食人肉之惡鬼，又作羅剎娑、邏剎娑、羅叉娑、羅乞察娑、阿落剎娑。意譯可畏、護者、速疾鬼。《梨俱吠陀》則說羅剎是夜間活動的怪物，騷擾人類，干擾祭祀。

《佛本行集經》第49卷，500個商人遭遇船難被一陣風吹到了羅剎國，這個國家全是美麗的羅剎女，她們熱情地迎接這群商人邀請商人進入羅剎城，溫儂軟語的哄騙商人和她們結為連理，但告誡商人不能到城南禁地。有一個商人忍不住好奇心，趁著羅剎女睡著的時前往禁地，發現城裡屍橫遍野、臭氣沖天，還有些活人瘦得皮包骨，可能是太餓了竟然自相殘殺吃對方的肉。原來落難的商人全都成了羅剎女的食物。

羅剎和夜叉同時從梵天的腳掌生出，因此二者時常被擺在一起。羅剎吃屍體，夜叉則是以鬼為食的半神，夜叉協助人類，羅剎阻撓人類，二者處在敵對的狀態。

普賢十羅剎女像（圖／pinterest）
普賢十羅剎女像（圖／pinterest

在其他經籍中，羅剎有時也變成守護神羅剎天，身穿盔甲、右手持刀，乘坐白獅，掌管西南方。《法華經》陀羅尼品有十羅剎女為守護神。因此羅剎雖然是惡鬼的總稱，但隨著經典的不同，和當地文化結合後而有不同的身分。

不知道大家是否和小編一樣有另一個疑問，為什麼漂亮的女人都被視為惡鬼邪靈呢？現在那些美到頂天的明星網紅不就…（噓）

資料來源：

CBETA漢文大藏經－佛本行集經卷第四十九
維基百科－羅剎
一行佛學辭典

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關鍵字佛教印度教夜叉羅剎食屍鬼鬼神
二十四節氣食譜／端午立蛋預...寶島職人守護民俗未來／打面...

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