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財經

中石化低潮過去　拚石化本業與土地開發成雙引擎

記者許家禎／台北報導2018/03/21 15:50
▲中石化目前目標將積極拓展「石化本業」與「土地開發」雙主軸事業體。圖為中石化經營團隊。左三為董事長林克銘、右三為總經理余建松。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.21）
▲中石化目前目標將積極拓展「石化本業」與「土地開發」雙主軸事業體。圖為中石化經營團隊。左三為董事長林克銘、右三為總經理余建松。（圖／記者許家禎攝 , 2018.3.21）

中石化去（2017）年合併營收較前一年度成長三成，合併營業淨利達35.48億元，較前一年度由虧轉盈。展望今年2018年，中石化董事長林克銘今（21）日表示，除看好本業CPL（己內醯胺）及AN（丙烯腈）價格仍不錯外，未來也將積極拓展「石化本業」與「土地開發」雙主軸事業體。本業部分，預期今年上半年將與去年上半年差不多，並預估新廠的新產能將成為公司新生力量。

中石化2017年合併營收達333.36億元，年增31%。合併營業淨利35.48億元，較前一年度由虧轉盈，主要是去年公司開啟CPL新線10萬噸，搶攻市占率達6成，同時AN價格走揚所致，使去年公司合併稅前淨利達62.97億元，創下近6年新高紀錄。

而為追求長期穩定獲利，公司將積極拓展「石化本業」與「土地開發」雙主軸事業體。其中，石化本業因為國內擴廠不易，因此鎖定高附加價值的高端產品以及擴點海外為發展方向，如在中國大陸江蘇南通市的如東新廠，預計今年第3季開出。

同時評估東南亞國家，跟隨由中油領軍的石化產業聯盟到印度考察設廠。另外，現階段苗栗頭份廠生產尼龍6年產量約3.6萬噸，目前已經逐步完成工塑特殊產品之原料設備升級改造，預計將可多樣化生產高端尼龍6（PA6），而高雄橋頭的特化材料研發中心也在興建中，預計3到5年完工。

土地開發部分，高雄地區將以3年加值計畫執行開發，預計於2019年6月前就94期重劃區用地完成重劃加值後辦理招租，同時高雄市70期重劃區用地也將開發成特色住宅商品，並評估東南亞如菲律賓、印度、印尼與越南等國的發展性。

 

關鍵字中石化石化產業石化業
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