三上悠亞率領AV成員在韓出道　惹怒網友嗆：滾回日本

日本AV女優三上悠亞、櫻萌子、松田美子自組團體HONEY POPCORN（허니팝콘）在韓出道，今（21）日舉辦記者會，聊起為何決定在韓國出道的原因，僅此於三人都熱愛韓流文化，並表示比起在日本發展，更想走向世界舞台，不過卻惹怒韓網友，批她們服裝模仿夯團Red Velvet，也因為三人都是AV出身，紛紛認為會拉低韓國偶像的形象。

「HONEY POPCORN」由三上悠亞出資組成，今在韓國舉辦記者會，她們身穿鮮豔色彩的短裙制服表演了首張專輯歌曲〈Bibidi Babidi Boo〉，舞步配上曲風相當甜美可愛，三上悠亞就透露，該團是聚集了熱愛K-POP的日本成員一同組成，也認為比起在日本發展，更想走向世界舞台，也自爆喜歡女團Apink還有TWICE，更因為TWICE的日籍成員與她同鄉，所以想跟對方認識；而松田美子表示，最喜歡的藝人就是金裕貞還有朴寶劍，大讚《雲畫的月光》非常好看。