三上悠亞率領AV成員在韓出道　惹怒網友嗆：滾回日本

日本AV女優三上悠亞、櫻萌子、松田美子自組團體HONEY POPCORN（허니팝콘）在韓出道，今（21）日舉辦記者會，聊起為何決定在韓國出道的原因，僅此於三人都熱愛韓流文化，並表示比起在日本發展，更想走向世界舞台，不過卻惹怒韓網友，批她們服裝模仿夯團Red Velvet，也因為三人都是AV出身，紛紛認為會拉低韓國偶像的形象。
「HONEY POPCORN」由三上悠亞出資組成，今在韓國舉辦記者會，她們身穿鮮豔色彩的短裙制服表演了首張專輯歌曲〈Bibidi Babidi Boo〉，舞步配上曲風相當甜美可愛，三上悠亞就透露，該團是聚集了熱愛K-POP的日本成員一同組成，也認為比起在日本發展，更想走向世界舞台，也自爆喜歡女團Apink還有TWICE，更因為TWICE的日籍成員與她同鄉，所以想跟對方認識；而松田美子表示，最喜歡的藝人就是金裕貞還有朴寶劍，大讚《雲畫的月光》非常好看。
▲三上悠亞領AV成員自組HONEY POPCORN在韓舉行成軍記者會。（影／擷取自TongTongTv 통통영상 YouTube , 2018.3.21）
只不過她們的出道卻惹來韓網友反彈，表示三人打歌服裝與Red Velvet非常相似，更爆氣的說：「瘋了嗎？AV出身的人準備要毀掉韓國偶像的形象了！」紛紛要她們滾回日本，但仍有人反過來替三人加油，反應兩極。