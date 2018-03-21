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中央社

大氣長河可能引發土石流 南加州撤離3萬人

中央社2018/03/21 15:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）來自太平洋挾帶豐富水氣的大氣長河正步步逼近南加州，美國國家氣象局估計雨量可觀，有關單位已緊急撤離3萬居民，以免因發生土石流而釀成不幸。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，大氣長河（Atmospheric River）是形成於海洋上方1.6公里處的狹窄水氣帶，綿延數千公里。北美西海岸冬季發生的洪水，多數與大氣長河有關。

另外，美國水資源協會期刊指出，大氣長河中以鳳梨急流（Pineapple Express）最為人熟知，這是指水氣移動路徑從盛產鳳梨的夏威夷群島至美國西岸而得名。

今年冬季加州降雨量不足，不過就在冬季尾聲之際，美國國家氣象局的（National Weather Service）預報指出，來自太平洋挾帶豐富水氣的大氣長河，伴隨著風暴持續逼近加州。

預計自20日起連續3天，加州大面積範圍將籠罩在大雨滂沱中，高峰期的降雨量每小時可達一英寸，保守估算3天可降10英寸的雨量。

因去年底延燒至今年初的湯瑪斯野火（ThomasFire），吞噬加州中部聖巴巴拉郡（Santa BarbaraCounty）一帶的山林，若大雨來襲恐引發災情嚴重的土石流，因此包括文杜拉郡（Ventura county）的居民陸續被撤離，估計至少3萬人。

美國國家氣象局說，這次大氣長河遠離後，依據天氣形態研判，或許會出現小規模的降雨。（編輯：陳俊碩）1070321

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