大氣長河可能引發土石流 南加州撤離3萬人

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）來自太平洋挾帶豐富水氣的大氣長河正步步逼近南加州，美國國家氣象局估計雨量可觀，有關單位已緊急撤離3萬居民，以免因發生土石流而釀成不幸。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）指出，大氣長河（Atmospheric River）是形成於海洋上方1.6公里處的狹窄水氣帶，綿延數千公里。北美西海岸冬季發生的洪水，多數與大氣長河有關。

另外，美國水資源協會期刊指出，大氣長河中以鳳梨急流（Pineapple Express）最為人熟知，這是指水氣移動路徑從盛產鳳梨的夏威夷群島至美國西岸而得名。