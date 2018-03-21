參選高雄市長 韓國瑜：4月上旬有答案

韓國瑜下午到立法院拜訪好友、國民黨籍立委陳學聖，兩人在陳學聖國會辦公室進行午餐便當會。對於是否參選高雄市長，韓國瑜受訪表示，4月上旬會有答案，要好好考量小我、大我；他喜歡跟農民、勞工等基層在一起，自認自己距離斯文比較遙遠，也不會怯戰。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜16日快閃登記參選台北市長又撤回，韓國瑜今天表示，用去留孤注一擲方式，向黨中央發SOS求救訊號，盼黨給高雄資源，不必滿漢全席，但至少有魯肉飯。

韓國瑜說，戶籍仍在新北市中和區，一旦決定參選，就會遷戶籍，遷戶籍的最後期限是7月23日，「時間還很寬裕」。

針對快閃登記參選台北市長又撤回，韓國瑜解釋，擔任國民黨高雄市黨部主委，對於登記程序、準備文件都了然於胸，主因是市黨部資源不足，連起步輔選都沒辦法，實在是孤臣無力回天，所以才用這麼大的一個動作呼籲黨中央重視。他說，「心裡醞釀很久」。

韓國瑜說，國民黨主席吳敦義要他「顧全大局」，而秘書長曾永權也向他說，會重視南台灣需要的資源，希望不要再「搞空襲」，對他而言，黨中央有重視就好，大家也都知道黨中央有困難，「但只要給我們一點啟動就好」。

韓國瑜表示，吳敦義要他顧全大局，是指做好主委的工作；後續就看黨中央，若黨中央認為他不好，只要一個命令，立即走人，強調自己自愛自重，職務做長做短不知道，但做得好不好比較重要。（編輯：溫貴香）1070321